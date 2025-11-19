Hindustan Hindi News
अल-फलाह ने 8 साल में बंपर कमाई की, UGC मान्यता पर भी फर्जीवाड़ा; अब ED के खुलासे

संक्षेप: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी ने छापेमारी के दौरान 45 करोड़ जब्त किए। संस्थापक जावेद को रिमांड में ले लिया है। नए खुलासे भी किए कि अल-फलाह ने 8 साल में 415 करोड़ कमाए, साथ ही UGC मान्यता पर भी फर्जीवाड़ा किया।

Wed, 19 Nov 2025 11:35 AMGaurav Kala पीटीआई, नई दिल्ली
ED Expose Al-Falah University: दिल्ली के लालकिला के पास हुए बम धमाके की जांच फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्रित हो गई है। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीक़ी को पीएमएलए के तहत दर्ज आतंकी कनेक्शन वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार तड़के 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने मंगलवार सुबह-सुबह अल-फलाह के मैन कैंपस के अलावा इससे जुड़े कुल 25 ठिकानों पर ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने अल-फलाह पर अब नए खुलासे किए हैं। अल-फलाह ने यूजीसी मान्यता और एनएएसी रेटिंग को लेकर झूठे दावे किए, जबकि संस्थान ने 2018 से 2025 के बीच कुल ₹415.10 करोड़ की कमाई की।

इससे पहले जावेद अहमद सिद्दीक़ी को आधी रात के करीब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया गया, जहां कार्यवाही रात 1 बजे तक चली। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और शुरुआती चरण की जांच को देखते हुए ईडी कस्टडी आवश्यक है।

बंपर कमाई

ईडी ने अदालत में दावा किया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने यूजीसी मान्यता और एनएएसी रेटिंग को लेकर झूठे दावे किए, जबकि संस्थान ने 2018 से 2025 के बीच कुल ₹415.10 करोड़ की शिक्षा-राजस्व कमाई, जिसमें 2018-19 में ₹24.21 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹80.10 करोड़ तक की तेज वृद्धि शामिल है। एजेंसी ने कहा कि अल-फलाह समूह ने 1990 के बाद से “असाधारण” रूप से बंपर कमाई की, लेकिन उसकी वास्तविक आय और संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है।

छात्रों की फीस का निजी खर्चों में इस्तेमाल

अदालत में ईडी के विशेष अभियोजक साइमन बेंजामिन ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि छात्रों से वसूली गई फीस और लोगों से ठगे गए पैसे का इस्तेमाल निजी और व्यक्तिगत खर्चों में किया गया। कई गवाहों ने स्वीकार किया है कि वित्तीय फैसलों में अंतिम निर्णय सिद्दीक़ी ही लेते थे। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि आरोपी से पूछताछ जरूरी है ताकि अपराध की पूरी रकम और उसकी परतें उजागर की जा सकें।

गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी के दौरान ईडी ने ₹48 लाख नकद बरामद किए। यह कार्रवाई लालकिला कार ब्लास्ट केस से जुड़े पहलुओं की जांच का भी हिस्सा बताई जा रही है।

