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3 हजार किलो हेरोइन मामले में ED का ऐक्शन, दिल्ली में 5 जगहों पर एक साथ रेड; निशाने पर ये बिजनेसमैन

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली में ईडी की टीम ने एक साथ 5 जगहों पर छापा मारा है। इस दौरान पीएमएलए के तहत बिजनेसमैन हरप्रीत सिंह तलवार के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। मामला मुंद्रा पोर्ट पर मिली 3 हजार किलो हेरोइन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

3 हजार किलो हेरोइन मामले में ED का ऐक्शन, दिल्ली में 5 जगहों पर एक साथ रेड; निशाने पर ये बिजनेसमैन

गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की हेरोइन बरामदगी मामले में ईडी ने ऐक्शन लिया है। बुधवार को ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत दिल्ली में कई जगहों पर छापा मारा और तलाशी ली। इस रेड की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पीएमएलए के तहत दिल्ली में 5 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान दिल्ली के बिजनेसमैन हरप्रीत सिंह तलवार के ठिकानों की भी जांच की जा रही है।

कबीर तलवार को 2022 में ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली में मशहूर नाइटक्लब चलाने वाले हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार को साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी ड्रग्स की जब्ती के बाद की गई थी। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कबीर तलवार जेल से बाहर आया है। अब दिल्ली में कबीर के ठिकानों पर ऐक बार फिर से ईडी का ऐक्शन शुरू हो गया है। ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 ठिकानों पर छापा मारा है।

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DRI ने जब्त की थी 3 हजार किलो हेरोइन

बता दें कि साल 2021 के सितंबर महीने में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप में से एक मुंद्रा पोर्ट पर बरामद की गई थी। यहां के एक कंटेनर में कुल 2988.21 किलोग्राम अफगानी हेरोइन जब्त की गई थी। मुंद्रा पोर्ट पर यह जब्ती डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने की थी। अब इसी मामले में ईडी ने ऐक्शन शुरू कर दिया है। ईडी ने दिल्ली में 5 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। इसमें कबीर तलवार के ठिकानों पर ईडी तलाशी ले रही है।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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