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दिल्ली-NCR में ईडी का ऐक्शन, रहेजा डेवलपर्स के 7 ठिकानों पर मारा छापा; क्या हैं आरोपी

Apr 25, 2026 10:46 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में ईडी के छापे लगातार जारी हैं। शनिवार सुबह ईडी जोन दिल्ली की टीम ने रहेजा डेवलपर्स के निदेशकों और उनकी संस्थाओं से जुड़े एनसीआर के 7 ठिकानों पर छापा मारा। रहेजा डेवलपर्स पर आरोप है कि उन्होंने घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी की है।

दिल्ली-NCR में ईडी का ऐक्शन, रहेजा डेवलपर्स के 7 ठिकानों पर मारा छापा; क्या हैं आरोपी

दिल्ली और आसपास के इलाकों में ईडी के छापे लगातार जारी हैं। शनिवार सुबह ईडी जोन दिल्ली की टीम ने रहेजा डेवलपर्स के निदेशकों और उनकी संस्थाओं से जुड़े एनसीआर के 7 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने ये छापेमारी घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने और उनके प्रोजेक्ट में फ्लैट्स की डिलीवरी न देने के मामले में की है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

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