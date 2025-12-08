Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsed chargesheet against satyendar jain in delhi jal board sewage plant corruption case
सत्येंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें, जल बोर्ड STP टेंडर मामले में ED ने दाखिल की चार्जशीट

सत्येंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें, जल बोर्ड STP टेंडर मामले में ED ने दाखिल की चार्जशीट

संक्षेप:

ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से जुड़ी 4 निविदाओं में कथित भष्टाचार से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

Dec 08, 2025 11:01 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
share

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से जुड़ी 4 निविदाओं में कथित भष्टाचार से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन, जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य अधिशासी उदित प्रकाश राय, बोर्ड के उस समय के सदस्य अजय गुप्ता और तत्कालीन मुख्य अभियंता सतीश चंद्र वशिष्ठ और निजी क्षेत्र के कुछ अन्य लोगों और संस्थाओं समेत कुल 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तीन पूर्व अधिकारियों और कुछ अन्य के खिलाफ 2022 में एसटीपी की निविदा देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में छह दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। आरोपपत्र में आरोपियों के रूप में नामित लोगों में सत्येंद्र जैन (61), डीजेबी के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, डीजेबी के पूर्व सदस्य अजय गुप्ता, डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता सतीश चंद्र वशिष्ठ, विनोद चौहान और नागेंद्र यादव के नाम शामिल हैं।

हैदराबाद स्थित कंपनी यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और प्रबंध निदेशक राजा कुमार कुर्रा के साथ कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन जब पूर्व में जल बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली के जल मंत्री थे तब अक्टूबर 2022 में 1,943 करोड़ रुपये मूल्य की निविदाएं विभिन्न संस्थाओं को दी गईं थी। इन संस्थाओं ने हैदराबाद की फर्म को काम का उप-ठेका दिया।

सत्येंद्र जैन के पास पूर्व की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, लोक निर्माण विभाग, गृह और शहरी विकास जैसे विभाग भी थे। ईडी ने इस मामले की जांच के दौरान सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। ईडी ने उनका बयान दर्ज किया था। सत्येंद्र जैन ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है।

AAP ने कहा कि वह अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उसकी विजय होगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र और भाजपा की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार बदले की राजनीति कर रही हैं। AAP ने आगे कहा कि ईडी का बयान इस मामले की सुनवाई के अधिकार को नकारता है। ईडी का बयान दावा करता है कि मामला अक्टूबर 2022 से संबंधित है जबकि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

AAP का यह भी कहना है कि जब ईडी ने जैन को गिरफ्तार किया तब वह बिना विभाग के मंत्री थे। यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा तीसरा मामला है। इसमें ईडी जैन की भूमिका की जांच कर रही है। ईडी ने कहा कि जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्येंद्र जैन और कुछ अन्य 17.70 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को बनाने, छिपाने और उपयोग में शामिल थे या इसमें मदद की थी। ईडी की जांच दिल्ली जल बोर्ड के 4 एसटीपी निविदा देने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।