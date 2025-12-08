सत्येंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें, जल बोर्ड STP टेंडर मामले में ED ने दाखिल की चार्जशीट

संक्षेप: ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से जुड़ी 4 निविदाओं में कथित भष्टाचार से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से जुड़ी 4 निविदाओं में कथित भष्टाचार से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन, जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य अधिशासी उदित प्रकाश राय, बोर्ड के उस समय के सदस्य अजय गुप्ता और तत्कालीन मुख्य अभियंता सतीश चंद्र वशिष्ठ और निजी क्षेत्र के कुछ अन्य लोगों और संस्थाओं समेत कुल 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तीन पूर्व अधिकारियों और कुछ अन्य के खिलाफ 2022 में एसटीपी की निविदा देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में छह दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। आरोपपत्र में आरोपियों के रूप में नामित लोगों में सत्येंद्र जैन (61), डीजेबी के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, डीजेबी के पूर्व सदस्य अजय गुप्ता, डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता सतीश चंद्र वशिष्ठ, विनोद चौहान और नागेंद्र यादव के नाम शामिल हैं।

हैदराबाद स्थित कंपनी यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और प्रबंध निदेशक राजा कुमार कुर्रा के साथ कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन जब पूर्व में जल बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली के जल मंत्री थे तब अक्टूबर 2022 में 1,943 करोड़ रुपये मूल्य की निविदाएं विभिन्न संस्थाओं को दी गईं थी। इन संस्थाओं ने हैदराबाद की फर्म को काम का उप-ठेका दिया।

सत्येंद्र जैन के पास पूर्व की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, लोक निर्माण विभाग, गृह और शहरी विकास जैसे विभाग भी थे। ईडी ने इस मामले की जांच के दौरान सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। ईडी ने उनका बयान दर्ज किया था। सत्येंद्र जैन ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है।

AAP ने कहा कि वह अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उसकी विजय होगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र और भाजपा की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार बदले की राजनीति कर रही हैं। AAP ने आगे कहा कि ईडी का बयान इस मामले की सुनवाई के अधिकार को नकारता है। ईडी का बयान दावा करता है कि मामला अक्टूबर 2022 से संबंधित है जबकि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।