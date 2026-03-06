Hindustan Hindi News
घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाली दिल्ली की कंपनी पर ED का शिकंजा; कुर्क की 206 करोड़ की संपत्ति

Mar 06, 2026 09:05 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
ED ने दिल्ली पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कंपनी, उसके प्रमोटरों और मुख्य मैनेजर के खिलाफ दर्ज 26 FIR और चार्जशीट के आधार पर इस मामले में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया था।

घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाली दिल्ली की कंपनी पर ED का शिकंजा; कुर्क की 206 करोड़ की संपत्ति

दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनी TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने शुक्रवार को उसकी 206.4 करोड़ रुपए की नई अचल संपत्तियां कुर्क (अटैच) कर ली हैं। ईडी ने कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई हजारों घर खरीदारों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में जांच के बाद की। ईडी पहले ही इस मामले में 45 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी थी और नए आदेश के बाद अस्थायी रूप से अटैच की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 251.88 करोड़ रुपए हो गया है।

ईडी ने बताया कि हाल ही में कुर्क की गई संपत्तियों में हरियाणा के सोनीपत के कामसपुर में स्थित 8.3 एकड़ जमीन और कई व्यवसायिक यूनिट्स शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि इन संपत्तियों का मालिकाना हक TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पहले इनटाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) और उसकी सहयोगी कंपनियों के पास है। बयान में बताया गया कि अटैच की गई सम्पत्तियों की कुल कीमत 206.4 करोड़ रुपए के आसपास है।

26 FIR के आधार पर दर्ज किया था PMLA का मामला

ED ने दिल्ली पुलिस और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) द्वारा कंपनी, उसके प्रमोटरों और मुख्य मैनेजर के खिलाफ दर्ज 26 FIR और चार्जशीट के आधार पर इस मामले में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी के कर्ताधर्ताओं ने उनसे घर खरीदने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की और उन्हें ठगा। वह तय समय में फ्लैट्स देने में नाकाम रहे, यहां तक ​​कि एक प्रोजेक्ट में तो 16 से 18 साल बीत जाने के बाद भी ग्राहकों को उनके फ्लैट नहीं मिले।

अबतक अधूरा पड़ा है ‘पार्क स्ट्रीट’ नाम का प्रोजेक्ट

जांच में खुलासा हुआ कि TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने साल 2005 से 2014 के बीच सोनीपत में 23 विभिन्न आवासीय और व्यवसायिक प्रोजेक्ट शुरू किए, इस दौरान उसने 14,105 ग्राहकों से एडवांस के तौर पर 4,619.43 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। ED का आरोप है कि इतने साल गुजरने के बाद भी 'पार्क स्ट्रीट' नाम का एक प्रोजेक्ट अबतक अधूरा है, वहीं चार अन्य प्रोजेक्ट के लिए अबतक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं।

लोगों से मिले पैसों से लोन चुकाया व निवेश किया

ईडी की जांच में पाया गया कि कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ने घर खरीदने वालों से मिले पैसों का इस्तेमाल हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के बजाय, अपनी सहयोगी कंपनियों को जमीन खरीदने और दूसरे कामों के लिए बतौर एडवांस भेज दिया। साथ ही ग्राहकों से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी ने अपने लोन चुकाने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी किया।

अबतक जब्त हो चुकी 251.88 करोड़ रुपए की संपत्ति

ED ने कहा है कि फंड की हेराफेरी की वजह से आखिरकार कंपनी के प्रोजेक्ट्स के निर्माण में देरी हुई, जिससे ग्राहकों को अपने फ्लैट्स या दुकानों का अधिकार समय पर नहीं मिल सका। एजेंसी इस मामले में अबतक कंपनी की कुल 251.88 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। ED की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देने के लिए कंपनी से तुरंत संपर्क नहीं हो सका है।

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

