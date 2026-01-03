Hindustan Hindi News
ED attached immovable properties worth Rs 99 Crore under PMLA of Amrapali Group
नोएडा-गुरुग्राम में ED का बड़ा ऐक्शन, अटैच की आम्रपाली समूह की 99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति

नोएडा-गुरुग्राम में ED का बड़ा ऐक्शन, अटैच की आम्रपाली समूह की 99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति

संक्षेप:

आम्रपाली ग्रुप पर लगे आरोपों के अनुसार इस समूह ने फ्लेट्स बेचने के नाम पर लोगों से पैसे तो ले लिए लेकिन तय समय पर उन्हें फ्लेट्स देने की बजाय, आपराधिक साजिश रचकर फर्जी लेनदेन और धोखाधड़ी के जरिए राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिया।

Jan 03, 2026 05:24 pm IST
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने नोएडा और गुड़गांव में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हाल ही में आम्रपाली ग्रुप की 99.26 करोड़ रुपए की अचल सम्पत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया। इस कार्रवाई को ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अंजाम दिया। इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि कुर्क की गई अचल संपत्तियों में मौर्या उद्योग लिमिटेड का ऑफिस, फैक्ट्री की जमीन और इमारत शामिल है। मौर्या उद्योग लिमिटेड सुरेका ग्रुप की कंपनियों में से एक है, जिसके प्रमोटर (मालिक) नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका हैं। अटैच की गई इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 30 दिसंबर को 99.26 करोड़ रुपए था। इस मामले में अबतक लगभग 303.08 करोड़ रुपए की सम्पत्ति अटैच की जा चुकी है।

लोगों को घर का सपना दिखाया, फिर धोखाधड़ी से हड़प ली रकम

ईडी ने इस मामले में यूपी के गौतम बुद्ध नगर शहर के अलग-अलग थानों और दिल्ली पुलिस की EOW (आर्थिक अपराध विंग) द्वारा दर्ज कई FIR तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 जुलाई 2019 को पारित आदेश के बाद जांच शुरू की थी। ये FIR पीड़ित घर खरीदारों द्वारा दर्ज करवाई गई थी। आम्रपाली ग्रुप पर लगे आरोपों के अनुसार इस समूह ने लोगों को अपने घर का सपना दिखाया और फिर फ्लेट्स बेचने के नाम पर उनसे बड़ी मात्रा में धनराशि इकट्ठा कर ली, लेकिन तय समय पर उन्हें फ्लेट्स का कब्जा देने में विफल रहा। इसकी बजाय प्रमोटर्स ने आपराधिक साजिश रचते हुए घर खरीदारों से मिली रकम को फर्जी लेनदेन, जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए अन्य खातों में ट्रांसफर करके बड़े गबन को अंजाम दे दिया।

निर्माण सामग्री खरीदने के नाम पर किया फंड डायवर्ट

ED की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, उनके सहयोगियों और प्रमोटरों यानी अम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार ने इस धोखाधड़ी को मेसर्स मौर्या उद्योग लिमिटेड और मेसर्स जोतिंद्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड के डायरेक्टरों नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका के साथ मिलकर अंजाम दिया। इन आरोपियों ने TMT बार और निर्माण सामग्री की खरीद के बहाने गैर-वास्तविक और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से घर खरीदारों के फंड को डायवर्ट किया। आरोपियों द्वारा लोगों से प्राप्त रकम को शेल (फर्जी) कंपनियों और नकली सप्लायरों के एक जटिल जाल के माध्यम से लेयर किया गया, और बड़ी मात्रा में नकद को निकालकर खर्च कर दिया गया, जिससे अपराध की आय (POC) उत्पन्न हुई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

मौर्या उद्योग को भेजे गए थे 110.39 करोड़ रुपए

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों से जमा 110.39 करोड़ रुपए की राशि आरोपियों ने मौर्या उद्योग लिमिटेड को डायवर्ट की थी। इससे पहले, ED ने आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर अनिल शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार, आम्रपाली ग्रुप के ऑडिटर अनिल मित्तल और आम्रपाली ग्रुप के CFO चंदर प्रकाश वधवा को गिरफ्तार किया था।

ED ने अब तक इस मामले में छह प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की हैं, जिसमें 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। साथ ही PMLA, 2002 की धारा 5(1) के तहत एजेंसी अबतक कुल लगभग 303.08 करोड़ रुपए के मूल्य वाली संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में फिलहाल आगे की जांच जारी है।

