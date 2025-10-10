फिर बढ़ेगी AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबत! 36 करोड़ घोटाले में बड़ा अपडेट

दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने का निर्देश दिया है।

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने वाली है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े एक धनशोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पत्र दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे। यह मामला 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत को ईडी की अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया। हालाँकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। मामला 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट है।

पिछले साल 29 अक्टूबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इससे पहले ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था, लेकिन मरियम सिद्दीकी को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उनपर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दी के खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया।