भारतीयों को अवैध रूप से US भेजने के तीन 'डंकी रूट' का खुलासा, एजेंट वसूलते हैं 25 से 60 लाख रुपए; जानिए पूरा गोरखधंधा
ईडी की जांच में सामने आया कि खोसला लोगों को अवैध 'डंकी रूट' के जरिए अमेरिका भेजने का इंतजाम करता था। इसमें दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए वीजा क्लीयरेंस, जाली 'येलो फीवर' टीकाकरण प्रमाण पत्र बनवाना, टिकट बुक करना और 'डंकर्स' (मानव तस्करों) को संभालना शामिल था।
अमेरिका में अवैध रूप से घुसे जिन भारतीय लोगों को पिछले साल फरवरी में हथकड़ी लगाकर वापस भारत भेजा गया था (डिपोर्ट किया था), उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक ऐसे टिकट एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिसने उन्हें 'डंकी रूट' के जरिए वहां पहुंचाया था और बदले में उनसे 30 से 60 लाख रुपए वसूले थे। ईडी अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार एजेंट की पहचान तरुण खोसला के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और उसे PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट), 2002 के प्रावधानों के तहत पकड़ा गया है।
ईडी जांच के दौरान पता चला कि खोसला और उसके अन्य साथी एजेंटों और बिचौलियों ने अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों को कानूनी तरीके से भेजने का झूठा वादा करके पहले फंसाया और फिर उन्हें 'डंकी रूट' से भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें दक्षिण और मध्य अमेरिकी देशों की सीमाओं और खतरनाक रास्तों को स्थानीय 'डंकर्स' (तस्करों) और माफिया की मदद से अवैध रूप से पार कराया गया। ईडी ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए बताया कि ऐसे लोगों से प्रति व्यक्ति लगभग 30 लाख से 60 लाख रुपए तक वसूले गए थे।
300 से ज्यादा भारतीयों को किया था डिपोर्ट
ईडी अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2025 में 300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अमेरिका से वापस भेज दिया गया था, क्योंकि वे मैक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे। इस मामले में उन्हें अमेरिका भेजने वाले खोसला के खिलाफ यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और इमिग्रेशन एक्ट 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थीं।
खोसला ने बताए US भेजने के 3 अवैध रूट्स:
रूट A (चार्ज- प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख): हवाई मार्ग से अल साल्वाडोर, फिर सड़क मार्ग से मैक्सिको, वहां से तिजुआना और फिर अमेरिका में प्रवेश।
रूट B (चार्ज- प्रति व्यक्ति 25 से 30 लाख): दुबई या अदीस अबाबा के रास्ते गुयाना पहुंचना, और फिर सड़क मार्ग से ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा के जंगलों, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और तिजुआना होते हुए अमेरिका जाना।
रूट C (निर्वासित किए गए एक व्यक्ति द्वारा बताई गई यात्रा) (चार्ज- 60 लाख तक): गुयाना, ब्राजील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और फिर अमेरिकी सीमा।
डंकी रूट से भेजने में निभाता था अहम रोल
ईडी की जांच में पता चला कि खोसला 'डंकी रूट' नेटवर्क का एक मुख्य सूत्रधार था। वह पंजाब और हरियाणा के कई ऐसे एजेंटों के साथ जुड़ा हुआ था, जो अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों से पासपोर्ट और पैसे इकट्ठा करके दिल्ली में खोसला को सौंप देते थे।
खतरनाक रास्तों से पहुंचाया जाता था अमेरिका
इसके बाद, खोसला दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर और अल साल्वाडोर के लिए वीजा और हवाई टिकट का इंतजाम करता था। साथ ही, वह इन लोगों को एक अवैध और खतरनाक रास्ते से अमेरिकी सीमा तक पहुंचाने में मदद करता था। 'डंकी रूट' के जरिए यात्रा करने वाले हर व्यक्ति के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा और उससे कितने पैसे लिए जाएंगे, इसका फैसला मुख्य रूप से खोसला ही करता था।
ईडी ने पिछले साल 19 जगहों पर की थी छापेमारी
इससे पहले, इस मामले में 9 जुलाई 2025 और 11 जुलाई 2025 को ईडी ने 19 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री बरामद हुई थी। इनमें निकारागुआ और इथियोपिया से जुड़े फर्जी इमिग्रेशन स्टैम्प और फर्जी वीजा स्टैम्प भी शामिल थे। इसके बाद दिसंबर में उसने 5.41 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया था। आरोपियों ने ये संपत्तियां 'अपराध से प्राप्त आय' से बनाई थीं।
खोसला के ठिकानों से बरामद हुई थी 20 करोड़ की संपत्ति
इसके बाद, 18 और 19 दिसंबर 2025 को ED ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान, खोसला के ठिकानों से 4.62 करोड़ रुपए नकद, लगभग 5.9 किलोग्राम सोना (बार और सिक्के), और लगभग 313 किलोग्राम चांदी (बार) जब्त किए गए। इनकी कुल कीमत 19.14 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, वहां से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त, ED ने बताया कि अन्य ठिकानों से 50 से अधिक लोगों के असली पासपोर्ट, डायरियां, लेन-देन के रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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