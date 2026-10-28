डंकी रूट के बड़े खिलाड़ी तरुण खोसला को ED ने दबोचा, अमेरिका भेजने के 3 अवैध रास्तों का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के टिकट और ट्रैवल एजेंट तरुण खोसला को PMLA, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ‘डंकी रूट’ से जुड़ी है, जिसके जरिए लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजा जाता था। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तरुण खोसला को 30 अक्टूबर, 2026 तक ED की कस्टडी में भेज दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैरकानूनी ढंग से अमेरिका समेत दूसरे देशों तक लोगों को पहुंचाने के लिए डंकी रूट कारोबार के बड़े खिलाड़ी तरुण खोसला को गिरफ्तार किया है। फरवरी 2025 में अमेरिका से निर्वासित भारतीयों से जुड़े ‘डंकी रूट मामले’ में खोसला की गिरफ्तारी हुई है।

ईडी ने बताया कि खोसला को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उसे 30 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

जांच में सामने आया है कि खोसला ‘डंकी रूट’ नेटवर्क का एक प्रमुख मददगार था। वह पंजाब और हरियाणा के कई एजेंटों के संपर्क में था। ये एजेंट अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों से पासपोर्ट और पैसे इकट्ठा करके दिल्ली में खोसला को सौंपते थे। इसके बाद खोसला दक्षिण अमेरिकी देशों गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर और अल सल्वाडोर जैसे देशों तक पहुंचने के लिए वीजा और हवाई टिकटों की व्यवस्था करता था। अवैध और खतरनाक रास्तों से इन लोगों को अमेरिकी सीमा तक पहुंचाने में मदद करता था। ईडी के अनुसार डंकी रूट’ का रास्ता तय करने और रकम निर्धारित करने में भी खोसला की अहम भूमिका थी। यह जांच फरवरी 2025 में 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किए जाने के बाद शुरू हुई थी। ये लोग मेक्सिको की सीमा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे।

विदेश भेजने का झूठा भरोसा ईडी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों को एजेंट और बिचौलिए कानूनी रास्ते से विदेश भेजने का झूठा भरोसा देते थे। इसके बजाय उन्हें ‘डंकी रूट’ के जरिये भेजा जाता था। अमेरिका भेजने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 30 लाख रुपये से 60 लाख रुपये तक वसूले जाते थे। ईडी ने 9 जुलाई 2025 और 11 जुलाई 2025 को 19 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इसमें दस्तावेज, डिजिटल उपकरण मिले थे।

आपत्तिजनक चैट मिली ईडी ने बताया कि खोसला के जब्त किए गए मोबाइल फोन से आपत्तिजनक चैट मिली है। इनसे संकेत मिलता है कि वह आव्रजन मंजूरी दिलाने के लिए बिचौलिए के रूप में काम करता था। ‘ओके टू बोर्ड’ जैसी मंजूरी से संबंधित निर्देशों और एयरलाइन एवं आव्रजन अधिकारियों के साथ समन्वय से पता चला कि ट्रांजिट की व्यवस्थाओं पर खोसला का नियंत्रण था। वह अमेरिका भेजने की पूरी व्यवस्था करता था।

तीन अलग-अलग रास्तों का खुलासा ● हवाई जहाज से अल सल्वाडोर, फिर सड़क मार्ग से मेक्सिको और वहां से तिजुआना होते हुए अमेरिका में प्रवेश। इस रास्ते के लिए प्रति व्यक्ति 35 लाख रुपये से 40 लाख रुपये वसूले जाते थे।

● दुबई या अदीस अबाबा के रास्ते गुयाना पहुंचना। इसके बाद ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा के जंगलों, ग्वाटेमाला, मेक्सिको और तिजुआना से होते हुए अमेरिका पहुंचना। इस रास्ते के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 25 लाख से 30 लाख रुपये लिए जाते थे।