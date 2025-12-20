Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsED action against Ramprastha Builder seizes properties worth Rs 80 crore in Gurugram
रामप्रस्था बिल्डर पर ED का ऐक्शन, गुरुग्राम में 80 करोड़ की संपत्तियां जब्त

रामप्रस्था बिल्डर पर ED का ऐक्शन, गुरुग्राम में 80 करोड़ की संपत्तियां जब्त

संक्षेप:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में चल रही कार्रवाई के तहत 80.03 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है।  

Dec 20, 2025 06:17 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में चल रही कार्रवाई के तहत 80.03 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। यहां संपत्तियां गुरुग्राम के वाटिका और यूनिटैक समूह में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रामप्रस्था ने घर खरीदारों से वसूली गई राशि को इन कंपनियों में डाला था। ईडी की तरफ से आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली और हरियाणा में दर्ज मुकदमों के आधार पर जांच की जा रही है। बिल्डर ने प्लॉट और फ्लैट खरीदारों ने 10 से 14 साल पहले राशि ले ली थी, लेकिन उन्हें प्लॉट और फ्लैट नहीं देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। ईडी ने जांच में पाया है कि रामप्रस्था ने साल 2008 से लेकर साल 2011 के दौरान सेक्टर-37डी, 92, 93 और 95 स्थित परियोजना रामप्रस्था ऐज, स्काईज, रामप्रस्था सिटी को शुरू किया था।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के DLF में 382 मकानों को नोटिस, DTPE ऑफिस ने साइट पर डाली लिस्ट

तीन से चार साल के अंदर फ्लैट या प्लॉट का कब्जा देने का वायदा खरीदारों को किया था। 2600 से अधिक घर खरीदारों से करीब 1100 करोड़ रुपये वसूले गए थे। आरोप है कि निर्माण के बजाय इस राशि को ऋण, अग्रिम भुगतान और भूमि लेन-देन में डायवर्ट कर दिया। इस मामले में ईडी ने 21 जुलाई को रामप्रस्था के दोनों निदेशक अरविंद्र वालिया और संदीप यादव को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी जेल में हैं।

ठेकेदार पर पांच करोड़ का जुर्माना

वहीं, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने एसपीआर पर लगते सेक्टर-68 से लेकर 75 तक बरसाती नालों के निर्माण में देरी पर ठेकेदार पर करीब 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक साल बीतने के बावजूद अब तक बरसाती नालों का निर्माण 10 प्रतिशत हुआ है।

जीएमडीए ने पिछले साल एक नवंबर को सेक्टर-68 से लेकर 75 तक मुख्य बरसाती नाला निर्माण का टेंडर एक कंपनी को करीब 51 करोड़ रुपये में आवंटित किया था। इस कंपनी ने 22 महीने के अंदर करीब साढ़े 17 किमी लंबा नाला तैयार करना था। 13 माह बीतने पर भी कंपनी ने सिर्फ 1.7 किमी लंबा बरसाती नाला तैयार किया है। अगले साल 23 अगस्त तक इस कंपनी ने बरसाती नाला तैयार करना है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।