नोएडा में पूर्व सैनिकों के ECHS कार्ड का दुरुपयोग कर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 गिरफ्तार

संक्षेप: पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए बनी एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड का दुरुपयोग कर ठगी करने वाले गैंग का नोएडा की फेज-दो थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के तीन सदस्य समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

सेंट्रल नोएडा जोन के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने शनिवार को बताया कि सेक्टर-110 स्थित यथार्थ अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार को सूचना दी कि उनके अस्पताल में एक मरीज को फर्जी तरीके से ईसीएचएस कार्ड का दुरुपयोग कर भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच के लिए पहुंची तो बड़े गैंग से तार जुड़े होने की जानकारी मिली। अस्पताल में भर्ती मरीज को किसी पूर्व सैनिक के कार्ड के नाम और पते पर भर्ती कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने तिकोना पार्क के पास से चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान जिला बुलंदशहर के खनौदा गांव निवासी दानिश, भावसी के प्रदीप गौर व सुमित और बुलंदशहर के औरंगाबाद निवासी पूरन सिंह के रूप में हुई। प्रदीप गौर अस्पताल में नौकरी करता है। प्रदीप ने हेल्थ कार्ड का दुरुपयोग कर एक मरीज को भर्ती करवाया था।

यह गैंग मरीज के परिजनों से कुछ रुपये भर्ती कराने से पहले और बाकी रुपये अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लेता है। पुलिस के मुताबिक, यह गैंग लंबे समय से इस तरह का फर्जीवाड़ा कर अवैध रूप से कमाई कर रहा है। इससे पहले दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों में भी ईसीएचएस पैनल के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करवाकर रकम ले चुके हैं।

वॉट्सऐप कॉल पर बातचीत करते : पुलिस के मुताबिक, गैंग का सरगना दानिश है। उसने डी-फार्मा की पढ़ाई की है। सुमित और प्रदीप बारहवीं एवं पूरन सिंह महज तीसरी क्लास तक पढ़ा है। दानिश ने सभी को मिलाकर गैंग बनाया और लोगों से अवैध रूप से धन कमाने लगा।

एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपी सर्विलांस से बचने के लिए वह वॉट्सऐप कॉल पर आपस में बातचीत करते थे। गिरफ्तार आरोपी एक जगह नहीं रहते थे और कुछ समय बाद ही स्थान बदल देते थे।