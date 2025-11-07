ESIC डिस्पेंसरियों में ECG जांच सुविधा शुरू, हार्ट पेशेंट्स के लिए राहत की खबर
संक्षेप: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) लाभार्थियों के लिए एक और राहत की खबर है। फरीदाबाद शहर की सभी ईएसआई डिस्पेंसरियों में अब ईसीजी जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को तत्काल जांच और इलाज आसानी से मिल सकेगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) लाभार्थियों के लिए एक और राहत की खबर है। फरीदाबाद शहर की सभी ईएसआई डिस्पेंसरियों में अब ईसीजी जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को तत्काल जांच और इलाज आसानी से मिल सकेगा।
जिले में 13 ईएसआईसी डिस्पेंसरी संचालित हो रही हैं, जहां प्रतिदिन 10 हजार से अधिक हृदय रोगी इलाज के लिए पहुंचते हैं। अभी तक इन डिस्पेंसरियों में हृदय रोग के इलाज की सुविधाएं सीमित थीं, जिसके चलते मरीजों को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का रुख करना पड़ता है। यहां मरीजों का पहले से काफी भार है। इस कारण सुबह से शाम तक मरीज को पूरा इलाज नहीं मिल पाता है। साथ ही मरीजों को समय के साथ धन की बर्बादी होती थी।
ईएसआई हेल्थ केयर हरियाणा की ओर से अब सभी डिस्पेंसरियों में ईसीजी सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे मरीजों को काफी राहत मिली है। स्वस्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि हृदय रोगियों के लिए शुरुआती लक्षणों पर समय रहते जांच और उपचार बेहद जरूरी होता है। देरी होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार डिस्पेंसरियों में ईसीजी सुविधा के साथ प्रशिक्षित तकनीशियन भी तैनात किए गए हैं।
हृदय संबंधी बीमारियों का समय पर होगा इलाज
ईएसआई की योजना से मरीजों को न केवल समय पर इलाज मिलेगा बल्कि हृदय संबंधी गंभीर बामारियों की समय पर पहचान हो सकेगी। जांच के आधार पर मरीजों का आगे का इलाज शुरू किया कर दिया गया है। नई सुविधा शुरू होने से मरीजों को अब डिस्पेंसरियों में जांच होने लगी है। इससे समय बचने के साथ ही उन्हें भागदौड़ से काफी राहत मिली है।
डॉ. अनिल मलिक, निदेशक, ईएसआई हेल्थ केयर हरियाणा, ''हृदय रोगियों के लिए डिस्पेंसरियों में ईको सहित अन्य जांच सुविधाएं शुरू कर दी गई है। मरीजों को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की भागदौड़ से छुटकारा मिला है।''