काम की बात: इबोला का खौफ; दिल्ली एयरपोर्ट पर 'एयर सुविधा 2.0' शुरू, यात्रियों को करना होगा यह काम
देश में इबोला का संक्रमण ना पहुंचे इसके लिए केंद्र सरकार ने 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरना होगा।
केंद्र सरकार ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत यात्रियों को भारत की यात्रा करने से पहले हलफनामा देना होगा। यह कोरोना काल जैसी व्यवस्था है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत दिल्ली पहुंचने पर यात्रियों को यह ऑनलाइन हलफनामा (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म) दिखाना होगा। बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीकी देशों में फैले इबोला संक्रमण को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
21 दिनों की ट्रवेल और कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री देनी होगी
इबोला का संक्रमण भारत ना पहुंचे इसके लिए उक्त इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सहयोग से विकसित इस पोर्टल पर दूसरे मुल्कों से आने वाले यात्रियों को आव्रजन मंजूरी से पहले अनिवार्य ऑनलाइन हलफनामा (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म) जमा करना होगा। इसमें 21 दिनों की ट्रवेल हिस्ट्री के साथ ही संपर्क का ब्यौरा भी देना होगा।
लक्षण हों तो इसकी भी देनी होगी जानकारी
यही नहीं इस घोषणा पत्र में इबोला से संबंधित यदि कोई लक्षण दिख रहा है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। यह पोर्टल एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो, आईडीएसपी और राज्य निगरानी अधिकारियों के साथ रियल टाइम डाटा साझा करने में मदद करता है। इससे जोखिम वाले यात्रियों की त्वरित पहचान संभव हो पाती है।
एसडीएफ भरने का यह होगा लाभ
यह पोर्टल आगमन प्रक्रिया को सहज और संपर्क रहित बनाए रखता है। इस नई व्यवस्था का लाभ यह है कि लैंडिंग पर कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। यात्री की ओर से एयर सुविधा स्व-घोषणा पत्र (एसडीएफ) भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले भरा जा सकता है। यात्रियों को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि वे विमान में चढ़ने से पहले, वेब चेक-इन के दौरान फॉर्म भरें ताकि लैंडिंग के बाद शीघ्र निकासी हो सके।
यहां से एक्सेस किया जा सकता है पोर्टल
इस पोर्टल को airsuvidha.civilaviation.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। आव्रजन काउंटर या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्वास्थ्य डेस्क पर डाउनलोड एसडीएफ (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म) दिखाना जरूरी है। 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल से पहले 'एयर सुविधा' पोर्टल को कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक्टिव किया गया था।
ये देश उच्च जोखिम वाले मुल्कों में शामिल
बता दें कि इबोला प्रकोप की पुष्टि बुंडीबुग्यो वायरस रोग (बीवीडी) के रूप में की जाती है। कांगो और युगांडा की सीमा से लगे देशों में यह संक्रमण फैला है। यही कारण है कि दक्षिण सूडान समेत कांगो और युगांडा की सीमा से लगे देशों को संक्रमण के उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में चिह्नित किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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