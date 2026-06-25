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काम की बात: इबोला का खौफ; दिल्ली एयरपोर्ट पर 'एयर सुविधा 2.0' शुरू, यात्रियों को करना होगा यह काम

Krishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
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देश में इबोला का संक्रमण ना पहुंचे इसके लिए केंद्र सरकार ने 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरना होगा।

इबोला का खौफ; दिल्ली एयरपोर्ट पर 'एयर सुविधा 2.0' शुरू, यात्रियों को करना होगा यह काम

केंद्र सरकार ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत यात्रियों को भारत की यात्रा करने से पहले हलफनामा देना होगा। यह कोरोना काल जैसी व्यवस्था है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत दिल्ली पहुंचने पर यात्रियों को यह ऑनलाइन हलफनामा (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म) दिखाना होगा। बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीकी देशों में फैले इबोला संक्रमण को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।

21 दिनों की ट्रवेल और कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री देनी होगी

इबोला का संक्रमण भारत ना पहुंचे इसके लिए उक्त इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सहयोग से विकसित इस पोर्टल पर दूसरे मुल्कों से आने वाले यात्रियों को आव्रजन मंजूरी से पहले अनिवार्य ऑनलाइन हलफनामा (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म) जमा करना होगा। इसमें 21 दिनों की ट्रवेल हिस्ट्री के साथ ही संपर्क का ब्यौरा भी देना होगा।

लक्षण हों तो इसकी भी देनी होगी जानकारी

यही नहीं इस घोषणा पत्र में इबोला से संबंधित यदि कोई लक्षण दिख रहा है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। यह पोर्टल एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो, आईडीएसपी और राज्य निगरानी अधिकारियों के साथ रियल टाइम डाटा साझा करने में मदद करता है। इससे जोखिम वाले यात्रियों की त्वरित पहचान संभव हो पाती है।

एसडीएफ भरने का यह होगा लाभ

यह पोर्टल आगमन प्रक्रिया को सहज और संपर्क रहित बनाए रखता है। इस नई व्यवस्था का लाभ यह है कि लैंडिंग पर कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। यात्री की ओर से एयर सुविधा स्व-घोषणा पत्र (एसडीएफ) भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले भरा जा सकता है। यात्रियों को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि वे विमान में चढ़ने से पहले, वेब चेक-इन के दौरान फॉर्म भरें ताकि लैंडिंग के बाद शीघ्र निकासी हो सके।

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यहां से एक्सेस किया जा सकता है पोर्टल

इस पोर्टल को airsuvidha.civilaviation.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। आव्रजन काउंटर या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्वास्थ्य डेस्क पर डाउनलोड एसडीएफ (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म) दिखाना जरूरी है। 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल से पहले 'एयर सुविधा' पोर्टल को कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक्टिव किया गया था।

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ये देश उच्च जोखिम वाले मुल्कों में शामिल

बता दें कि इबोला प्रकोप की पुष्टि बुंडीबुग्यो वायरस रोग (बीवीडी) के रूप में की जाती है। कांगो और युगांडा की सीमा से लगे देशों में यह संक्रमण फैला है। यही कारण है कि दक्षिण सूडान समेत कांगो और युगांडा की सीमा से लगे देशों को संक्रमण के उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में चिह्नित किया गया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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