Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsEasy To Blame Farmers For Pollution In Delhi Why Supreme Court Said This
किसानों को दोष देना आसान है लेकिन…; दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

किसानों को दोष देना आसान है लेकिन…; दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर अहम सुनवाई की और प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के पलूशन के लिए सिर्फ पराली जलाने को जिम्मेदार मानना सही नहीं है।

Mon, 1 Dec 2025 05:50 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर अहम सुनवाई की और प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के पलूशन के लिए सिर्फ पराली जलाने को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी पराली तो जल रही थी, लेकिन फिर भी हमें आसमान में तारे और नीलापन दिखाई देता था। इसका मतलब है कि पराली के साथ-साथ प्रदूषण के लिए अन्य कारक, जैसे गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल, और फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण, भी बड़े जिम्मेदार हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ़्ते के अंदर एक रिपोर्ट दे, जिसमें बताया जाए किदूसरे प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस कांत ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को दोष देना आसान है, वो भी तब जब उनका कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता या वे अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होते। उन्होंने कहा, हम पराली जलाने पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि इसका बोझ उन लोगों पर डालना आसान है जिनका हमारे सामने बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है।उन्होंने यह भी बताया कि पराली जलाने की घटनाएं पहले भी हुई थीं, लेकिन इससे वायु गुणवत्ता में वह भारी गिरावट नहीं आई थी जो हाल ही में दिल्ली में देखी जा रही है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कई जगहों पर प्रदूषण से निपटने के लिए ऐक्शन प्लान तैयार की हैं। उन्होंने आगे कहा कि पराली जलाना, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल, सड़क की धूल और बायोमास जलाना प्रदूषण में योगदान देने वाले कारकों में शामिल हैं।

वहीं चीफ जस्टिस कांत ने कहा, हम लॉन्गटर्म और शॉर्टटर्म योजना देखना चाहते हैं और हम इस मामले को आगे भी उठाते रहेंगे। देश का कोई भी शहर इतनी बड़ी आबादी को समायोजित करने के लिए या यह सोचकर विकसित नहीं किया गया था कि हर घर में कई कारें होंगी। देखते हैं हमें कौन से उपाय सुझाए गए हैं और इन उपायों को कैसे लागू किया जाता है या ये केवल कागजों तक ही सीमित हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Supreme Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।