किसानों को दोष देना आसान है लेकिन…; दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर अहम सुनवाई की और प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के पलूशन के लिए सिर्फ पराली जलाने को जिम्मेदार मानना सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर अहम सुनवाई की और प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के पलूशन के लिए सिर्फ पराली जलाने को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी पराली तो जल रही थी, लेकिन फिर भी हमें आसमान में तारे और नीलापन दिखाई देता था। इसका मतलब है कि पराली के साथ-साथ प्रदूषण के लिए अन्य कारक, जैसे गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल, और फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण, भी बड़े जिम्मेदार हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ़्ते के अंदर एक रिपोर्ट दे, जिसमें बताया जाए किदूसरे प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस कांत ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को दोष देना आसान है, वो भी तब जब उनका कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता या वे अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होते। उन्होंने कहा, हम पराली जलाने पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि इसका बोझ उन लोगों पर डालना आसान है जिनका हमारे सामने बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है।उन्होंने यह भी बताया कि पराली जलाने की घटनाएं पहले भी हुई थीं, लेकिन इससे वायु गुणवत्ता में वह भारी गिरावट नहीं आई थी जो हाल ही में दिल्ली में देखी जा रही है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कई जगहों पर प्रदूषण से निपटने के लिए ऐक्शन प्लान तैयार की हैं। उन्होंने आगे कहा कि पराली जलाना, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल, सड़क की धूल और बायोमास जलाना प्रदूषण में योगदान देने वाले कारकों में शामिल हैं।