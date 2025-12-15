Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Eastern Peripheral Expressway over two dozen vehicles collide due to dense fog several people injured NCR
NCR में घने कोहरे का कहर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 दर्जन गाड़ियां टकराई; कई लोग घायल

संक्षेप:

 दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर करीब दो दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इसमें कई लोग घायल हो गए।

Dec 15, 2025 11:55 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद/नोएडा
गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह करीब 10-12 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया है, जबकि गाड़ियों को हटा दिया गया है।

वेव सिटी थाना क्षेत्र के इकला गांव स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल पर सुबह के वक्त घना कोहरा था, जिस कारण करीब नौ बजे 10-12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह गाड़ियां गाजियाबाद से गौतमबुद्धनगर की ओर जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्रथमिक उपचार के लिए भेज दिया, जबकि गाड़ियों को हटाने का काम चल रहा है। इस दौरान कुछ देर जाम भी लग गया, जिसे खुलवा दिया है। वहीं, इस हादसे में किसी कोई भी जनहानि नहीं हुई है।

कई लोग चोटिल हुए

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक वन और दनकौर कोतवाली क्षेत्र में भी सोमवार सुबह घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल पर 10 से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दो अलग-अलग जगह वाहन आपस में टकराए हैं। इनमें कई लोग चोटिल हुए हैं। ईकोटेक वन कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 8:30 बजे कोहरे की वजह से दो अलग-अलग जगह एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा गए हैं। इनमें कई लोगों को हल्की-फुलकी चोट आई है। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाया है। इस बीच काफी देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। पलवल से ग्रेटर नोएडा की तरफ आने वाले लेन पर दोनों हादसे से हुए। क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड करवा कर यातायात सामान्य करवाया गया है। एक ट्रक में आलू भरे हुए थे। हादसे के बाद सड़क पर आलू बिखर गए।

कोहरे में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टकराए 5 वाहन, छह चोटिल

मोदीनगर। धुंध और कोहरे के कारण भोजपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कलछीना के पास रविवार रात करीब 1 बजे बस ट्रक और कार समेत 5 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में छह लोग चोटिल हो गए। मौके पर पहुंची एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर घायलों को इलाज के लिए मेरठ के सुभारती अस्पताल भिजवाया।

