पहले खुद करता था नशा, फिर बन गया तस्कर! दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन जब्त, 1 गिरफ्तार
पूर्वी दिल्ली में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 26 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
पूर्वी दिल्ली में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 26 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मृदुल सिंह तोमर के रूप में हुई है।
13 फरवरी को दबोचा गया था मृदुल
आरोपी को 13 फरवरी को पूर्वी दिल्ली के एक मॉल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 799 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि शुरुआत में वह व्यक्तिगत सेवन के लिए कम मात्रा में नशीला पदार्थ खरीदता था।
दिल्ली में सप्लाई करने लगा था नशा
लेकिन, पिछले एक महीने से उसने बड़ी मात्रा में खरीदकर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, बरामद खेप उत्तर प्रदेश के कासिम विहार क्षेत्र से मुनाफे की साझेदारी के आधार पर लाई गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, तोमर पहले से ही आठ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अब पुलिस उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान करने में जुटी है।
क्या है हेरोइन और कितना खतरनाक है यह नशा?
हेरोइन एक अत्यंत खतरनाक और अवैध मादक पदार्थ है, जो अफीम से तैयार किया जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है और तीव्र लत पैदा करता है। इसके सेवन से व्यक्ति में सुस्ती, भ्रम, शारीरिक कमजोरी और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक उपयोग से शरीर और दिमाग दोनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, यहां तक कि ओवरडोज की स्थिति में मौत भी हो सकती है। यही कारण है कि इसकी तस्करी और सेवन दोनों कानूनन दंडनीय अपराध हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें