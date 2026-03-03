Hindustan Hindi News
पहले खुद करता था नशा, फिर बन गया तस्कर! दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन जब्त, 1 गिरफ्तार

Mar 03, 2026 05:57 pm IST
पूर्वी दिल्ली में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 26 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

पूर्वी दिल्ली में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 26 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मृदुल सिंह तोमर के रूप में हुई है।

13 फरवरी को दबोचा गया था मृदुल

आरोपी को 13 फरवरी को पूर्वी दिल्ली के एक मॉल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 799 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि शुरुआत में वह व्यक्तिगत सेवन के लिए कम मात्रा में नशीला पदार्थ खरीदता था।

दिल्ली में सप्लाई करने लगा था नशा

लेकिन, पिछले एक महीने से उसने बड़ी मात्रा में खरीदकर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, बरामद खेप उत्तर प्रदेश के कासिम विहार क्षेत्र से मुनाफे की साझेदारी के आधार पर लाई गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, तोमर पहले से ही आठ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अब पुलिस उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान करने में जुटी है।

क्या है हेरोइन और कितना खतरनाक है यह नशा?

हेरोइन एक अत्यंत खतरनाक और अवैध मादक पदार्थ है, जो अफीम से तैयार किया जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है और तीव्र लत पैदा करता है। इसके सेवन से व्यक्ति में सुस्ती, भ्रम, शारीरिक कमजोरी और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक उपयोग से शरीर और दिमाग दोनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, यहां तक कि ओवरडोज की स्थिति में मौत भी हो सकती है। यही कारण है कि इसकी तस्करी और सेवन दोनों कानूनन दंडनीय अपराध हैं।

