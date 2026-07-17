ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के डिजाइन में बदलाव की तैयारी, FMDA का क्या नया प्लान?

एफएमडीए ने फरीदाबाद शहर को नई रफ्तार देने के लिए प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के डिजाइन में बदलाव की तैयारी कर ली है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर न केवल जाम में कमी आएगी बल्कि उद्योगों को भी लाभ होगा।

फरीदाबाद शहर की बहुप्रतीक्षित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। अब बाटा चौक और बड़खल चौक पर प्रस्तावित अंडरपास बनाने के बजाय स्लिप रोड बनाने की योजना तैयार की जा रही है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले दोनों चौराहों पर विस्तृत यातायात और तकनीकी सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्लिप रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होगी। इसके बाद सरकार से मंजूरी मिलने पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच यातायात को सुगम बनाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। शुरुआत में बाटा और बड़खल चौक पर अंडरपास बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी और यातायात संबंधी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अब स्लिप रोड को अधिक व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है।

स्लिप रोड बनने से होंगे ये कई फायदे विशेषज्ञों का मानना है कि स्लिप रोड बनने से मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहन बिना सिग्नल के आसानी से मुड़ सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आने के साथ यात्रा का समय भी घटेगा। साथ ही अंडरपास की तुलना में स्लिप रोड का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय और कम लागत में पूरा किया जा सकता है तथा भविष्य में इसके रखरखाव की चुनौती भी कम रहेगी।

जाम में कमी आएगी विशेषज्ञों का कहना है कि कई शहरों में व्यस्त चौराहों पर स्लिप रोड बनाकर ट्रैफिक जाम को काफी हद तक कम किया गया है। अंडरपास के मुकाबले स्लिप रोड का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में पूरा किया जा सकता है। इसके निर्माण में लागत कम आती है और बारिश के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं की आशंका भी नहीं रहती। रखरखाव का खर्च भी कम होता है।

अध्ययन किया जाएगा एफएमडीए अधिकारियों के अनुसार, सर्वे के दौरान दोनों चौराहों पर हर दिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या, पीक आवर्स का ट्रैफिक, सड़क की चौड़ाई, आसपास के भवनों और उपयोगिताओं का अध्ययन किया जाएगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर स्लिप रोड की लंबाई, चौड़ाई, एंट्री और एग्जिट पॉइंट सहित पूरी डिजाइन तैयार की जाएगी। बता दें कि, ईस्ट-वेस्ट प्रोजेक्ट के पूरा होने से फरीदाबाद शहर को एक नई रफ्तार मिलेगी, जिससे आम आदमी के अलावा शहर के उद्योगों को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है।