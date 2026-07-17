Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के डिजाइन में बदलाव की तैयारी, FMDA का क्या नया प्लान?

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

एफएमडीए ने फरीदाबाद शहर को नई रफ्तार देने के लिए प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के डिजाइन में बदलाव की तैयारी कर ली है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर न केवल जाम में कमी आएगी बल्कि उद्योगों को भी लाभ होगा।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के डिजाइन में बदलाव की तैयारी, FMDA का क्या नया प्लान?

फरीदाबाद शहर की बहुप्रतीक्षित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। अब बाटा चौक और बड़खल चौक पर प्रस्तावित अंडरपास बनाने के बजाय स्लिप रोड बनाने की योजना तैयार की जा रही है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले दोनों चौराहों पर विस्तृत यातायात और तकनीकी सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्लिप रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होगी। इसके बाद सरकार से मंजूरी मिलने पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद के इन इलाकों से गुजरेगा ईस्ट-वेस्ट एलिवेटेड रोड,1550 करोड़ का बजट मंजूर

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच यातायात को सुगम बनाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। शुरुआत में बाटा और बड़खल चौक पर अंडरपास बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी और यातायात संबंधी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अब स्लिप रोड को अधिक व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है।

स्लिप रोड बनने से होंगे ये कई फायदे

विशेषज्ञों का मानना है कि स्लिप रोड बनने से मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहन बिना सिग्नल के आसानी से मुड़ सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आने के साथ यात्रा का समय भी घटेगा। साथ ही अंडरपास की तुलना में स्लिप रोड का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय और कम लागत में पूरा किया जा सकता है तथा भविष्य में इसके रखरखाव की चुनौती भी कम रहेगी।

ये भी पढ़ें:NCR में यमुना नदी पर यहां बनेगा नया पोंटून पुल, इन दो राज्यों के बीच घटेगी दूरी

जाम में कमी आएगी

विशेषज्ञों का कहना है कि कई शहरों में व्यस्त चौराहों पर स्लिप रोड बनाकर ट्रैफिक जाम को काफी हद तक कम किया गया है। अंडरपास के मुकाबले स्लिप रोड का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में पूरा किया जा सकता है। इसके निर्माण में लागत कम आती है और बारिश के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं की आशंका भी नहीं रहती। रखरखाव का खर्च भी कम होता है।

अध्ययन किया जाएगा

एफएमडीए अधिकारियों के अनुसार, सर्वे के दौरान दोनों चौराहों पर हर दिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या, पीक आवर्स का ट्रैफिक, सड़क की चौड़ाई, आसपास के भवनों और उपयोगिताओं का अध्ययन किया जाएगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर स्लिप रोड की लंबाई, चौड़ाई, एंट्री और एग्जिट पॉइंट सहित पूरी डिजाइन तैयार की जाएगी। बता दें कि, ईस्ट-वेस्ट प्रोजेक्ट के पूरा होने से फरीदाबाद शहर को एक नई रफ्तार मिलेगी, जिससे आम आदमी के अलावा शहर के उद्योगों को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है।

संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, एफएमडीए, ''हाईवे स्थित बाटा और बड़खल चौक पर अंडरपास की जगह स्लिप रोड की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा।''

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा तक बनेगा 31 KM लंबा 8 लेन का नया एक्सप्रेसवे, यहां से निकलेगा रूट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।