दिल्ली को जल्द मिलेगा अपना 'इंडिया हैबिटेट सेंटर', यहां बनेगा खास कल्चरल सेंटर

पूर्वी दिल्ली के 60 लाख लोगों की सुविधा के लिए ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड ने शाहदरा के व्यापारिक इलाके में लोधी रोड के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर एक नया कल्चरल और सोशल सेंटर बनाने के पुराने प्रस्ताव को फिर से शुरू किया है।

पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब शाहदरा के व्यस्त व्यापारिक इलाके में जल्द ही एक ऐसा कल्चरल और सोशल सेंटर बनेगा, जो लोधी रोड के मशहूर इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) की तर्ज पर होगा। ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड (टीवाईडीबी) ने इस पुराने प्रस्ताव को फिर से जिंदा करने की ठानी है, जो यमुना के उस पार रहने वाले करीब 60 लाख लोगों के लिए एक नया कल्चरल ठिकाना बनेगा।

एक नया कल्चरल ठिकाना पटपड़गंज के पास प्रस्तावित इस केंद्र में कला, संस्कृति, मनोरंजन और सम्मेलन की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने इसे 'पूर्वी दिल्ली का लैंडमार्क' बताते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य एक ऐसी जगह बनाना है, जो कला, संस्कृति, शिक्षा और मनोरंजन का संगम हो।" यह केंद्र न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि बाहर से आने वाले कलाकारों, वक्ताओं और मेहमानों के लिए भी एक आकर्षक जगह होगी।

क्या-क्या होगा खास? ऑडिटोरियम: नाटक, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए।

आर्ट गैलरी: स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों की कला को प्रदर्शित करने के लिए।

आर्ट कैफे और रेस्तरां: स्वाद और संस्कृति का अनूठा मेल।

बैंक्वेट हॉल और कॉन्फ्रेंस सुविधाएं: सम्मेलनों और आयोजनों के लिए।

गेस्ट रूम: आने वाले मेहमानों के लिए आरामदायक ठहराव। दिल्ली मास्टर प्लान से मिली हरी झंडी दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, हर 10 लाख की आबादी के लिए एक कल्चरल सेंटर होना चाहिए। अभी तक पूर्वी दिल्ली में केवल लक्ष्मी नगर का पूर्वा कल्चरल सेंटर ही ऐसा स्थान है, जो 2005 से चल रहा है। इस नए केंद्र के बनने से पूर्वी दिल्ली के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी, जो इस तरह की सुविधाओं से वंचित रहे हैं।

बजट और भविष्य की योजनाएं टीवाईडीबी को 15 साल पहले करीब 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अब बढ़ती आबादी और महंगाई को देखते हुए अगले साल के बजट में 1000-1200 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इस फंड का बड़ा हिस्सा इस हैबिटेट सेंटर जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा। बोर्ड ने पूर्वी दिल्ली के 16 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से अगले साल के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव मांगे हैं, जिसमें शाहदरा का यह कल्चरल सेंटर प्राथमिकता में है।

नेतृत्व में नया जोश हाल ही में विधायक अरविंदर सिंह लवली को टीवाईडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ विधायक राज कुमार चौहान को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां शहर के कम विकसित हिस्सों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।