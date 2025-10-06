दिल्ली का ये सरकारी अस्पताल बना चोरों का अड्डा, 3 महीने में 90 वाहन चोरी

दिल्ली के जेपीसी अस्पताल में सुरक्षा-व्यवस्था की कमी के कारण चोरों का आतंक बढ़ गया है, जहां जुलाई से सितंबर के बीच कम से कम 90 दोपहिया वाहन चोरी हो चुके हैं, जिससे डॉक्टर, कर्मचारी और मरीज दहशत में हैं।

पूर्वी दिल्ली का जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल, जो अपनी व्यस्तता और मरीजों की भीड़ के लिए जाना जाता है, अब एक नई वजह से सुर्खियों में है। लेकिन यह वजह कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि शर्मिंदगी का सबब है। अस्पताल की पार्किंग अब चोरों का पसंदीदा ठिकाना बन चुकी है। जुलाई से सितंबर के बीच कम से कम 90 वाहन इस अस्पताल परिसर से चोरी हो चुके हैं। यह खुलासा पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने किया है।

चोरों की चांदी, मरीजों की मुसीबत जेपीसी अस्पताल में चार प्रवेश द्वार, 20 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद चोरों के हौसले बुलंद हैं। डॉक्टर, कर्मचारी और मरीज सभी डर के साये में जी रहे हैं। एक सुरक्षा गार्ड ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "हम हर आने-जाने वाले की जांच नहीं कर सकते। ये चोर कोई मामूली लोग नहीं, इनके पास कटर और इग्निशन टूल्स हैं। ये सब किसी संगठित गिरोह का काम लगता है।"

चोरी का शिकार ज्यादातर दोपहिया वाहन यानी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कुछ साइकिलें हैं। इन चोरियों ने अस्पताल के रोजमर्रा के कामकाज को हिलाकर रख दिया है। पीड़ितों में डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी और मरीजों के परिजन शामिल हैं। कई लोगों ने न सिर्फ अपने वाहन खोए, बल्कि उनके साथ जरूरी मेडिकल और व्यक्तिगत दस्तावेज भी गायब हो गए।

दिल दहलाने वाली कहानियां एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि कैसे उनकी नई-नवेली स्कूटर, जो उन्होंने कुछ महीने पहले ही खरीदी थी, अगस्त में ओपीडी गेट के पास से गायब हो गई। उन्होंने बताया, "मैं ड्यूटी खत्म करके लौटा तो स्कूटर गायब थी। गार्ड्स ने कहा, उन्हें कुछ नहीं पता। अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर ऐसा होगा, सोचा भी नहीं था।"

गाजियाबाद के राजेश कुमार की कहानी और भी दर्दनाक है। जुलाई में अपने घायल बेटे को भर्ती करने आए राजेश ने रात में अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की। सुबह तक बाइक गायब थी। उन्होंने कहा, "बाइक के पीछे के डिब्बे में मेरे सारे मूल और मेडिकल दस्तावेज थे। सब चोरी हो गया।"

सीलमपुर के एक किडनी मरीज मोहम्मद शादाब की भी ऐसी ही कहानी है। शादाब ने निराशा भरे लहजे में कहा, "मैं सरकारी अस्पताल इसलिए आया क्योंकि प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा सकता था। लेकिन यहां मेरी इकलौती बाइक चोरी हो गई। पुलिस आई, शिकायत ली और फिर कोई खबर नहीं।"

डर के साये में कर्मचारी चोरियों की बाढ़ ऐसी है कि कई डॉक्टर और कर्मचारी अब अपनी गाड़ियां लाना ही बंद कर चुके हैं। एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया, "पिछले तीन हफ्तों से मैं मोटरसाइकिल छोड़ मेट्रो से आता हूं और स्टेशन से पैदल चलकर। लेकिन ये लंबे समय तक मुमकिन नहीं, खासकर रात की इमरजेंसी कॉल्स के लिए।"

अव्यवस्था का फायदा उठाते चोर अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, अस्पताल में रोजाना मरीज, उनके परिजन और कर्मचारी समेत 3,000 लोग आते हैं। लेकिन पार्किंग की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। अब केवल एक ही गेट आम लोगों के लिए खुला है, जिससे गाड़ियों की भीड़ प्रवेश द्वारों के पास फैल जाती है। इससे निगरानी लगभग असंभव हो गई है। ओपीडी के पास का गार्ड रूम अब शिकायतों और चोरी की रिपोर्टों से भरा पड़ा है।

पास के शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम जांच कर रहे हैं।" लेकिन डीसीपी (उत्तर-पूर्व) आशीष मिश्रा ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

प्रशासन की मजबूरी अस्पताल प्रशासन इस समस्या को मानता तो है, लेकिन उनके पास कोई ठोस समाधान नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "पिछले दो महीनों में हमें कम से कम 90 लोगों से सीसीटीवी फुटेज की मांग मिली है। लोग संदिग्धों की पहचान या अपनी बाइक का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन फुटेज देने के लिए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की लिखित अनुमति चाहिए।"

कर्मचारियों के मुताबिक, पार्किंग में कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। बाइक और स्कूटर दीवारों या फुटपाथों के पास टाइट क्लस्टर में खड़े किए जाते हैं। रात में चोरों के लिए यह मौका और आसान हो जाता है। एक कर्मचारी ने कहा, "कोई भी अंदर आ सकता है, बाइक उठा सकता है और चला जा सकता है। गार्ड हर कोने पर नजर नहीं रख सकते।"