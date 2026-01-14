हरियाणा के सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके; कितनी रही तीव्रता?
Haryana Earthquake: हरियाणा के सोनीपत और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को भूकंप के हल्के झटकों से लोग लोग घबराहट में अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।
हरियाणा के सोनीपत और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से पांच किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण लोग घबराहट में अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। विशेषज्ञों के अनुसार, हरियाणा के कई जिले भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं और ये छोटे झटके धरती के भीतर होने वाली हलचल का संकेत देते हैं।
3.4 दर्ज की गई तीव्रता, 5 किमी गहराई में केंद्र
बताया जाता है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 दर्ज की गई। अचानक आए इन झटकों की वजह से कई लोग घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप का केंद्र सोनीपत जिले में जमीन से लगभग पांच किलोमीटर की गहराई पर था। राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है।
21 दिसंबर को झज्जर में लगे थे झटके
इससे पहले 21 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस दिन दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 21 दिसंबर को आए भूकंप का केंद्र झज्जर में था। इसकी गहराई जमीन के अंदर लगभग 10 किलोमीटर थी।
धरती के भीतर हलचल
पिछले कुछ वर्षों के दौरान हरियाणा के रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर जैसे विभिन्न जिलों में समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, हरियाणा के ये जिले जोन फैक्टर 0.16 में आते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो ऐसे झटके बड़े भूकंप की चेतावनी नहीं होते लेकिन संकेत देते हैं कि धरती के भीतर हलचल हो रही है।