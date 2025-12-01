Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsearthquake in haryana epicentre in sonipat
हरियाणा में भूकंप के झटके; NCR के इस शहर में था केंद्र, कितनी रही तीव्रता?

संक्षेप:

हरियाणा में सोमवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर से लगे क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। दिल्ली-एनसीआर के इलाके सिस्मिक जोन-4 में आते हैं।  

Mon, 1 Dec 2025 10:40 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
हरियाणा में सोमवार शाम भूकंप के झटके से धरती हिल उठी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रात 9 बजकर 22 मिनट पर हरियाणा में भूकंप के झटके लगे। भूकंप का केंद्र सोनीपत था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में इस भूकंप की जानकारी देते हुए लिखा कि भूकंपीय तीव्रता 3.2 थी। अक्षांश 28.96 उत्तर, देशांतर 77.12 पूर्व, गहराई 5 किमी और केंद्र सोनीपत था। राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है।

एनसीआर के इस शहर में रहा केंद्र

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भूकंप के झटके रात 9 बजकर 22 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अक्षांश 28.96 उत्तर, देशांतर 77.12 पूर्व, एनसीआर के शहर सोनीपत में रहा।यह 5 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई।

सितंबर में भी हिली थी धरती

इससे पहले इसी साल 27 सितंबर को सोनीपत में धरती हिली थी। 27 सितंबर को रात करीब 1 बजकर 47 मिनट पर धरती अचानक हिलने लगी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र सोनीपत ही रहा। झटके इतने जोर के थे कि कई लोग नींद से अचानक जाग गए और घबराकर घरों से बाहर निकल आए थे। ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों जगह लोगों ने कंपन का अनुभव किया था।

दिल्ली-NCR उच्च जोखिम वाला भूकंप क्षेत्र

दिल्ली-एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन-4 में आता है, जिसे मध्यम से उच्च जोखिम वाला भूकंप क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र हिमालयी टकराव क्षेत्र से महज 250 किलोमीटर दूर है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इस टकराव से लगातार ऊर्जा जमा होती है, जो समय-समय पर भूकंप के झटकों के रूप में बाहर निकलती है। दिल्ली के आसपास कई सक्रिय फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली-हरिद्वार रिज, महेंद्रगढ़-देहरादून फॉल्ट, सोहना फॉल्ट और यमुना रिवर लाइनमेंट शामिल हैं।

रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

Haryana News Earthquake Tremors
