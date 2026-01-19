Hindustan Hindi News
दिल्ली में भूकंप ने फिर डरा दिया, राजधानी में ही केंद्र; कितनी थी तीव्रता

संक्षेप:

दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के झटके लगे। सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर धरती हिली। गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता काफी कम थी, जिसकी वजह से कहीं किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है।

Jan 19, 2026 09:23 am IST
दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के झटके लगे। सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर धरती हिली। गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता काफी कम थी, जिसकी वजह से कहीं किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है। हालांकि, भूकंप के लिहाज से संवेदनशील दिल्ली-एनसीआर में किसी तरह की कंपन एक सिहरन जरूर पैदा कर देती है। दिल्ली लाई सिस्मिक जोन IV में आती है जहां मध्यम भूकंप की संभावना रहती है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र नॉर्थ दिल्ली में था। जमीन से नीचे करीब 5 किलोमीटर पर यह हलचल हुई जिसकी वजह से 2.8 की तीव्रता से भूकंप आया। इसे निम्न दर्जे का भूकंप माना जाता है। इतनी कम तीव्रता के भूकंप से नुकसान की आशंका नहीं होती है।

पिछले साल भी कई बार हिली धरती

पिछले साल 17 फरवरी को भी दिल्ली में 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया था जिसका केंद्र धौला कुआं के पास था। इसके अलावा 10 जुलाई को 4.4 तीव्रता का भूकंप हरियाणा के झज्जर में आया, जिसकी कंपन दिल्ली में भी महसूस की गई। 16 अप्रैल को अफगानिस्तान में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप के असर से दिल्ली तक धरती हिली थी।

कैसे आते हैं हल्के भूकंप

पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसकती रहती हैं। जब जमा हुआ दबाव थोड़ा-थोड़ा निकलता है, तब हल्के झटके आते हैं। दिल्ली-NCR जैसे इलाके कई छोटी फॉल्ट लाइन्स हैं। यहां समय-समय पर 2 से 4 तीव्रता के झटके आते रहते हैं।

कितनी तीव्रता का क्या असर

1.0 – 2.9- सिर्फ मशीनें दर्ज करती हैं

3.0 – 3.9- हल्का झटका, खिड़कियां हिल सकती हैं

4.0 – 4.9 लोग साफ महसूस करते हैं, डर लगता है

5.0 से ऊपर नुकसान की आशंका

