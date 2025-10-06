सवारी को लेकर भिड़े ई-रिक्शा ड्राइवर, एक ने चाकू घोंपकर दूसरे को मार डाला; दिल्ली में खौफनाक वारदात

दिल्ली में खौफनाक वारदात सामने आई है। सवारी बिठाने को लेकर हुए झगड़े में एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने दूसरे को मार डाला। घटना एक मेट्रो स्टेशन के पास देर रात घटित हुई। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास 27 साल के एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर एक अन्य चालक की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि सवारियों को उठाने को लेकर हुए झगड़े के बाद यह घटना घटी। यह घटना 4 अक्टूबर की देर रात मेट्रो स्टेशन के पास उस समय हुई जब कई ई-रिक्शा चालक सवारियों का इंतजार कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार, मोहन गार्डन निवासी आरोपी तेजराज जोशी और एक अन्य ई-रिक्शा चालक सुनील कुमार के बीच सवारियां उठाने को लेकर बहस हो गई। इस दौरान, सैनिक एन्क्लेव निवासी 35 साल का मोहित ने सुनील कुमार का पक्ष लेते हुए बीच-बचाव किया। जिससे आरोपी तेजराज के साथ उसकी हाथापाई हो गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के पेट के दाहिने हिस्से में धारदार हथियार से वार कर दिया।