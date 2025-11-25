Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsE rickshaw driver held for assaulting and dumping woman near north Delhi Majnu Ka Tilla
30 साल की महिला को चाकू मारकर फेंका, पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया

30 साल की महिला को चाकू मारकर फेंका, पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया

संक्षेप:

दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मजनू का टीला के पास एक 30 साल की महिला बेहोशी की हालत में पाई गई। उसे चाकू मारकर फेंक दिया गया था। उसके सिर और चेहरे पर चोटें थीं। पुलिस ने इस मामले में एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है।

Tue, 25 Nov 2025 08:56 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मजनू का टीला के पास एक 30 साल की महिला बेहोशी की हालत में पाई गई। उसे चाकू मारकर फेंक दिया गया था। उसके सिर और चेहरे पर चोटें थीं। पुलिस ने इस मामले में एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला के पास एक महिला पर हमला करने और उसे यहां फेंकने के आरोप में 31 साल के ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। 22 नवंबर को सुबह करीब 5 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें बताया गया कि मजनू का टीला स्थित एक होटल के पास एक महिला को चाकू मारकर फेंक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वहां करीब 30 साल की महिला को बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके सिर और चेहरे पर चोटें थीं।

उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि पीड़िता नशे में लग रही थी और माना जा रहा है कि वह आवारा है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

पुलिस ने बताया कि यौन उत्पीड़न के लिए उसकी मेडिकल जांच कराई गई, लेकिन मेडिकल-लीगल रिपोर्ट में कोई राय नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि वह अभी भी बेहोश है और बयान दर्ज कराने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर संबंधित धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय स्तर पर पूछताछ की। उसके बाद उन्हें अरुणा नगर निवासी और ई-रिक्शा चालक कन्नू दयाधाम नागांशी पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि वह पहले भी 2013 में रेप और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में शामिल था।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसने 21 नवंबर की शाम को विधानसभा मेट्रो स्टेशन के बाहर से महिला को उठाया। उसे अपने घर ले गया। उसे शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो उसने उसकी पिटाई की और बाद में उसे अपने घर के बाहर फेंककर भाग गया। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और इलाके के निवासियों ने भी उसके बयान की पुष्टि की।

नागांशी को अदालत में पेश किया गया और उसकी पहचान परेड होने और पीड़िता के बयान देने के लिए तैयार होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।