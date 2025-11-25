30 साल की महिला को चाकू मारकर फेंका, पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया
दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मजनू का टीला के पास एक 30 साल की महिला बेहोशी की हालत में पाई गई। उसे चाकू मारकर फेंक दिया गया था। उसके सिर और चेहरे पर चोटें थीं। पुलिस ने इस मामले में एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला के पास एक महिला पर हमला करने और उसे यहां फेंकने के आरोप में 31 साल के ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। 22 नवंबर को सुबह करीब 5 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें बताया गया कि मजनू का टीला स्थित एक होटल के पास एक महिला को चाकू मारकर फेंक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वहां करीब 30 साल की महिला को बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके सिर और चेहरे पर चोटें थीं।
उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि पीड़िता नशे में लग रही थी और माना जा रहा है कि वह आवारा है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
पुलिस ने बताया कि यौन उत्पीड़न के लिए उसकी मेडिकल जांच कराई गई, लेकिन मेडिकल-लीगल रिपोर्ट में कोई राय नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि वह अभी भी बेहोश है और बयान दर्ज कराने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर संबंधित धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।
पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय स्तर पर पूछताछ की। उसके बाद उन्हें अरुणा नगर निवासी और ई-रिक्शा चालक कन्नू दयाधाम नागांशी पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि वह पहले भी 2013 में रेप और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में शामिल था।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसने 21 नवंबर की शाम को विधानसभा मेट्रो स्टेशन के बाहर से महिला को उठाया। उसे अपने घर ले गया। उसे शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो उसने उसकी पिटाई की और बाद में उसे अपने घर के बाहर फेंककर भाग गया। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और इलाके के निवासियों ने भी उसके बयान की पुष्टि की।
नागांशी को अदालत में पेश किया गया और उसकी पहचान परेड होने और पीड़िता के बयान देने के लिए तैयार होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।