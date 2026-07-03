BAT-BMS ऐप और ई रिक्शा: सुविधा वाला डिवाइस ही संकट बन गया है
दिल्ली में इन दिनों ई रिक्शा चालकों को एक अजीब तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बीएटी-बीएमएस ऐप से कई ई रिक्शा को बीच सड़क बंद कर दिया जा रहा है।
दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इन दिनों बाइक सवार कुछ युवक चाइनीज ऐप के जरिए बीच सड़क पर ई-रिक्शा बंद कर दे रहे हैं। इसकी वजह से चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक इस बाबत किसी तरह की शिकायत दिल्ली के किसी थाने में नहीं आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर अलग-अलग वीडियो में यह समस्या सामने आ रही है। ई-रिक्शा में जिस डिवाइस को चालकों की सुविधा के लिए लगाया गया था वही अब उनके लिए संकट बन गया है।
बुराड़ी मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा चालक सोनू ने बताया कि सोमवार को उसका ई रिक्शा बीच सड़क पर अचानक बंद हो गया। अब समझ में नहीं आया और सवारियों को उतारकर ई रिक्शा को मकैनिक के पास ले गया। फिर तीन सौ रुपये में ऐप से लॉक खोलकर मकैनिक ने बैट्री का कनेक्शन ठीक कर दिया जिसके बाद ई रिक्शा चालू हो गया। सोनू ने बताया कि मकैनिक ने बताया कि ऐप से उसके बैटरी पर लगे चिप ने करंट का कनेक्शन काट दिया गया गया था।
वहीं सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो में साइकिल सवार युवक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा को ऐप के जरिए बंद करते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो एक जुलाई को अपलोड किया गया है। वहीं एक वीडियो में ऐप की वजह से बंद होने के कारण परेशान ई रिक्शा चालक को दिखाया गया है। एक यूजर ने वीडियो को अपलोड किया गया है जिसमें ई रिक्शा चालक एक युवक को अपशब्द कह रहे थे। वे युवक पर ऐप से ई रिक्शा बंद करने का आरोप लगा रहे थे।
ऐसे किया जा रहा ऐप का दुरुपयोग
ई-रिक्शा में लिथियम-आयन बैटरी की देखरेख के लिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिवाइस लगा होता है। यह ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। इसके जरिए वाहन चालक बैटरी का चार्ज, वोल्टेज, तापमान, करंट आदि की निगरानी कर सकते हैं। ज्यादातर सस्ते ई-रिक्शा में चाइनीज बीएमएस लगा है, जिसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। इसका फायदा उठाकर शरारती तत्व अपने मोबाइल में ‘बीएटी बीएमएस’ ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे ही कोई ई-रिक्शा उनके 10 से 15 मीटर के दायरे में आता है, यह ऐप बिना किसी अनुमति के रिक्शा के बीएमएस से कनेक्ट हो जाता है। ऐप के जरिए बैटरी के डिस्चार्ज स्विच को बंद कर दिया जाता है। इससे मोटर को मिलने वाली पावर सप्लाई रुक जाती है। ‘बीएटी बीएमएस’ चीनी ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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