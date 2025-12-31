Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDwarka to Rezang la chowk gurugram metro DPR will be revised changes approved in HMRTC board meeting
द्वारका टू रेजांगला चौक तक गुरुग्राम मेट्रो की DPR दोबारा बनेगी, बोर्ड बैठक में बदलाव को मंजूरी

द्वारका टू रेजांगला चौक तक गुरुग्राम मेट्रो की DPR दोबारा बनेगी, बोर्ड बैठक में बदलाव को मंजूरी

संक्षेप:

दिल्ली के द्वारका से लेकर गुरुग्राम में रेजांगला चौक तक मेट्रो की डीपीआर नए सिरे से बनेगी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एचएमआरटीसी की बोर्ड बैठक में डीपीआर में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

Dec 31, 2025 02:16 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

दिल्ली के द्वारका से लेकर गुरुग्राम में रेजांगला चौक तक मेट्रो की डीपीआर नए सिरे से बनेगी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचएमआरटीसी) की बोर्ड बैठक में डीपीआर में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एचएमआरटीसी ने साल 2022 में राइट्स से दिल्ली के सेक्टर-21 से लेकर रेजांगला चौक तक करीब 8.4 किमी लंबी मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार करवाई थी। परियोजना के निर्माण में करीब 1892 करोड़ रुपये की लागत आनी थी। संशोधन के दौरान यात्रियों की संख्या के मद्देनजर रूट में बदलाव भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में DLF के 4500 से अधिक मकानों की जांच के लिए 5 टीमें गठित, क्या वजह

पूर्व में बनी डीपीआर के तहत इस मेट्रो मार्ग में 7 स्टेशन तैयार करने की योजना है। इनमें गुरुग्राम में 4 और दिल्ली में 3 स्टेशन शामिल हैं। गुरुग्राम में पालम विहार (रेजांगला चौक), चौमा, सेक्टर-110ए और सेक्टर-111 में मेट्रो स्टेशन तैयार होंगे, जबकि दिल्ली में दिल्ली के सेक्टर-28, यशो भूमि मेट्रो स्टेशन और द्वारका के सेक्टर-21 में मेट्रो स्टेशन का निर्माण करने की योजना है। गुरुग्राम में मेट्रो मार्ग की लंबाई करीब 4.90 किलोमीटर होगी, जबकि दिल्ली में यह लंबाई 3.50 किलोमीटर होगी।

dwarka to rezang la chowk gurugram metro plan
ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के रूट से हटेंगे 4 अंडरपास, अब होगा समय पर काम पूरा

मेट्रो में साल 2031 में यात्रियों की संख्या 2 लाख होने का आकलन

एचएमआरटीसी ने द्वारका से रेजांगला चौक तक का यातायात अध्ययन करवाया है, जबकि डीएमआरसी ने यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से इफ्को चौक तक यातायात अध्ययन करवाया है। इन दोनों मेट्रो मार्ग में से किसी एक का चयन किया जाए या दोनों मेट्रो मार्ग का निर्माण किया जाए। इसको लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्तर पर फैसला होगा। यातायात अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक रेजांगला चौक मेट्रो में साल 2031 में यात्रियों की संख्या करीब 2 लाख होने का आकलन किया है।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में आ रही जमीन का बढ़ा मुआवजा देने की तैयारी

परियोजनाओं की मुख्य सचिव को जानकारी दी

एक अधिकारी के मुताबिक इस बैठक में एचएमआरटीसी ने भोंडसी से लेकर रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से लेकर सेक्टर-5 मेट्रो की डीपीआर के बारे में मुख्य सचिव को जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि इन दोनों मेट्रो मार्ग की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स को सौंपी गई है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।