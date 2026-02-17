द्वारका हिट एंड रन केस : कार चला रहे नाबालिग लड़के को कैसे मिली बेल, दिल्ली पुलिस ने बताई वजह

दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 23 साल के साहिल धनेशरा की मां ने बेटे के लिए इंसाफ की अपील की है। बीती 3 फरवरी को एक नाबालिग लड़के द्वारा रॉन्ग साइड में चलाई जा रही एसयूवी कार द्वारा बाइक में टक्कर मारने से साहिल की मौके पर ही मौत हो गई थी।

राजधानी दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 23 साल के साहिल धनेशरा की मां इन्ना माकन ने बेटे के लिए इंसाफ की अपील की है। बीती 3 फरवरी को एक नाबालिग लड़के द्वारा रॉन्ग साइड में चलाई जा रही एसयूवी कार द्वारा कथित तौर पर मोटरसाइकिल में टक्कर मारने से साहिल की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब आरोपी लड़के को जमानत मिलने के बाद साहिल की मां ने सोशल मीडिया पर इमोशनल अपील के साथ अपना दर्द बयां करते हुए अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है।

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक जानलेवा सड़क हादसे के बारे में सुबह करीब 11:57 बजे पर पीसीआर कॉल मिलने पर द्वारका साउथ थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281/106(1)/125(a) के तहत FIR दर्ज की गई।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दो कारें (एक टैक्सी) और एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिलीं। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसकी पहचान साहिल धनेशरा (23 साल) के रूप में हुई। उसका पोस्टमॉर्टम हो गया है। घायल टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह को आईजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और एमएलजी की फाइनल राय का इंतजार है।

10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए मिली जमानत : पुलिस दिल्ली पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय कार ड्राइवर अक्षत्र सिंह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाया गया। नाबालिग होने के चलते उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश करने के बाद ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। हालांकि, 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उसे अंतरिम बेल दे दी गई। सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और उनकी मैकेनिकल जांच की गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए हैं। जांच के अनुसार, कार दूसरी दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से टकराई और उसके बाद सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकरा गई। आगे की जांच जारी है।

पुलिस ने बताया कि कार चला रहा आरोपी लड़का नाबालिग है, इसलिए उसके पिता के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत कार्रवाई की गई है। उसके पिता का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया जाएगा।