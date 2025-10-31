द्वारका एक्सप्रेसवे धंसने का खतरा! NHAI ने गुरुग्राम में रुकवाया GMDA का यह काम

संक्षेप: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे डाली जा रही पेयजल लाइन का काम एनएचएआई ने रुकवा दिया है। एनएचएआई का आरोप है कि बिना मंजूरी लिए इस काम को शुरू किया गया है, इससे एक्सप्रेसवे के धंसने का खतरा है।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे डाली जा रही पेयजल लाइन का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रुकवा दिया है। एनएचएआई का आरोप है कि बिना मंजूरी लिए इस काम को शुरू किया गया है, इससे एक्सप्रेसवे के धंसने का खतरा है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान दो जगह से मिट्टी खिसक गई है।

एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान सीपीआर (सेंट्रल पेरिफेरल रोड) के नीचे से निकल रही वाटर सप्लाई की पाइपलाइन को शिफ्ट किया था। एवीएल 36 सोसाइटी के समीप करीब 350 मीटर जमीन पर विवाद होने के चलते यह पाइपलाइन नहीं डाली जा सकी थी। जीएमडीए की योजना इस पाइपलाइन के माध्यम से सेक्टर-58 से लेकर 80 तक पर्याप्त पानी पहुंचाने की थी। पाइपलाइन नहीं डलने की स्थिति में जीएमडीए ने कई बार लिखित और मौखिक रूप से एनएचएआई से इस पाइपलाइन को डालने का आग्रह किया, लेकिन जब योजना सिरे नहीं चढ़ी तो जीएमडीए ने पाइपलाइन डालने को लेकर स्वयं योजना बना दी।

जीएमडीए ने एक कंपनी को करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से अप्रैल माह में काम आवंटित कर दिया। इसके तहत दो हजार एमएम क्षमता की पाइपलाइन को द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से निकालना था। विवादित जमीन के बदले में द्वारका एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से में अधिग्रहित जमीन में पाइपलाइन डालकर द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से निकालकर जोड़ना था। ठेकेदार ने इस योजना के तहत काम शुरू कर दिया। मामले में खास बात यह रही कि इस योजना को लेकर एनएचएआई को अवगत तो करवाया गया, लेकिन लिखित में मंजूरी नहीं ली गई।

द्वारका एक्सप्रेसवे करीब 5 से 7 मीटर नीचे डाली जा रही इस पाइपलाइन में दो जगह पर मिट्टी खिसक गई। एक्सप्रेसवे पर चल रहे ट्रैफिक दबाव के चलते मिट्टी खिसक रही थी। जीएमडीए ने ठेकेदार कंपनी की मदद से ग्राउटिंग की मदद से मिट्टी को खिसकने से रोक दिया। एनएचएआई के संज्ञान में आया तो काम रुकवा दिया।

कई बार पत्र लिखा जा चुका जीएमडीए के एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-58 से लेकर 80 तक विकसित रिहायशी सोसाइटियों तक पानी पहुंचाना है, जिसको लेकर यह पाइपलाइन डालनी आवश्यक है। एनएचएआई को कई बार लिखित और मौखिक रूप से इस पाइप लाइन के डालने की जानकारी सांझा की थी। एनएचएआई के काम रुकवाने के बाद मंजूरी के लिए एनएचएआई ने आवेदन कर दिया है।

दो साल से बुनियादी ढांचा बनकर तैयार सेक्टर-58 से लेकर 80 तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 550 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा पिछले दो साल से बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन पाइपलाइन के नहीं जुड़ने की वजह से इन सेक्टरों में पानी सप्लाई नहीं किया जा सका है। सेक्टर-72 में करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से बूस्टिंग स्टेशन तैयार किया है। चंदू बुढेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सेक्टर-72 तक पाइपलाइन डालने पर करीब 176 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।