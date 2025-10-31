Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdwarka expressway water pipeline subsidence risk gmda nhai gurgaon
द्वारका एक्सप्रेसवे धंसने का खतरा! NHAI ने गुरुग्राम में रुकवाया GMDA का यह काम

द्वारका एक्सप्रेसवे धंसने का खतरा! NHAI ने गुरुग्राम में रुकवाया GMDA का यह काम

संक्षेप: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे डाली जा रही पेयजल लाइन का काम एनएचएआई ने रुकवा दिया है। एनएचएआई का आरोप है कि बिना मंजूरी लिए इस काम को शुरू किया गया है, इससे एक्सप्रेसवे के धंसने का खतरा है।

Fri, 31 Oct 2025 06:32 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजा
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे डाली जा रही पेयजल लाइन का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रुकवा दिया है। एनएचएआई का आरोप है कि बिना मंजूरी लिए इस काम को शुरू किया गया है, इससे एक्सप्रेसवे के धंसने का खतरा है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान दो जगह से मिट्टी खिसक गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान सीपीआर (सेंट्रल पेरिफेरल रोड) के नीचे से निकल रही वाटर सप्लाई की पाइपलाइन को शिफ्ट किया था। एवीएल 36 सोसाइटी के समीप करीब 350 मीटर जमीन पर विवाद होने के चलते यह पाइपलाइन नहीं डाली जा सकी थी। जीएमडीए की योजना इस पाइपलाइन के माध्यम से सेक्टर-58 से लेकर 80 तक पर्याप्त पानी पहुंचाने की थी। पाइपलाइन नहीं डलने की स्थिति में जीएमडीए ने कई बार लिखित और मौखिक रूप से एनएचएआई से इस पाइपलाइन को डालने का आग्रह किया, लेकिन जब योजना सिरे नहीं चढ़ी तो जीएमडीए ने पाइपलाइन डालने को लेकर स्वयं योजना बना दी।

जीएमडीए ने एक कंपनी को करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से अप्रैल माह में काम आवंटित कर दिया। इसके तहत दो हजार एमएम क्षमता की पाइपलाइन को द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से निकालना था। विवादित जमीन के बदले में द्वारका एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से में अधिग्रहित जमीन में पाइपलाइन डालकर द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से निकालकर जोड़ना था। ठेकेदार ने इस योजना के तहत काम शुरू कर दिया। मामले में खास बात यह रही कि इस योजना को लेकर एनएचएआई को अवगत तो करवाया गया, लेकिन लिखित में मंजूरी नहीं ली गई।

द्वारका एक्सप्रेसवे करीब 5 से 7 मीटर नीचे डाली जा रही इस पाइपलाइन में दो जगह पर मिट्टी खिसक गई। एक्सप्रेसवे पर चल रहे ट्रैफिक दबाव के चलते मिट्टी खिसक रही थी। जीएमडीए ने ठेकेदार कंपनी की मदद से ग्राउटिंग की मदद से मिट्टी को खिसकने से रोक दिया। एनएचएआई के संज्ञान में आया तो काम रुकवा दिया।

कई बार पत्र लिखा जा चुका

जीएमडीए के एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-58 से लेकर 80 तक विकसित रिहायशी सोसाइटियों तक पानी पहुंचाना है, जिसको लेकर यह पाइपलाइन डालनी आवश्यक है। एनएचएआई को कई बार लिखित और मौखिक रूप से इस पाइप लाइन के डालने की जानकारी सांझा की थी। एनएचएआई के काम रुकवाने के बाद मंजूरी के लिए एनएचएआई ने आवेदन कर दिया है।

दो साल से बुनियादी ढांचा बनकर तैयार

सेक्टर-58 से लेकर 80 तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 550 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा पिछले दो साल से बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन पाइपलाइन के नहीं जुड़ने की वजह से इन सेक्टरों में पानी सप्लाई नहीं किया जा सका है। सेक्टर-72 में करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से बूस्टिंग स्टेशन तैयार किया है। चंदू बुढेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सेक्टर-72 तक पाइपलाइन डालने पर करीब 176 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

एनएचएआई से मंजूरी लेनी होगी

एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि जीएमडीए ने बिना मंजूरी के द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया था। मिट्टी यदि अधिक खिसक जाती तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। फिलहाल काम रुकवा दिया है। जीएमडीए से आग्रह किया है कि वे पाइपलाइन की योजना और नक्शों को सांझा करें। तकनीकी समिति की जांच के बाद इस पाइप लाइन को डालने की मंजूरी दी जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
NHAI Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।