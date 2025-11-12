द्वारका एक्सप्रेसवे पर क्यों कम हो गए वाहन? बचने के लिए इस रास्ते से निकल रहे

संक्षेप: छुट्टी का दिन होने के कारण भी करीब 80 हजार इस टोल प्लाजा से पहले दिन निकले। दूसरे दिन यानि सोमवार को इस टोल प्लाजा से वाहनों के निकलने की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। करीब 60 हजार वाहन निकले। मंगलवार को संख्या में और गिरावट दर्ज की गई।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिजवासन टोल शुरू होने के बाद वाहनों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। पहले रोजाना इस टोल प्लाजा से 90 से एक लाख वाहन निकल रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 60 से 62 हजार पहुंच गई है। मंगलवार को यह संख्या और कम हो गई। इसका मुख्य कारण टोल शुल्क अधिक होना बताया जा रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि कार का टोल शुल्क 220 रुपये वसूला जा रहा है। एनएचएआई ने रविवार से बिजवासन टोल प्लाजा पर टोल शुल्क वसूलना शुरू किया है।

छुट्टी का दिन होने के कारण भी करीब 80 हजार इस टोल प्लाजा से पहले दिन निकले। दूसरे दिन यानि सोमवार को इस टोल प्लाजा से वाहनों के निकलने की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। करीब 60 हजार वाहन निकले। मंगलवार को संख्या में और गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने वैकल्पिक मार्गों को तलाशा : बिजवासन टोल से बचने के लिए लोगों ने वैकल्पिक मार्गों को तलाशना शुरू कर दिया है।

गुरुग्राम और दिल्ली के बीच चल रही स्कूल बसों ने द्वारका एक्सप्रेसवे की बजाय दोबारा राघोपुर रोड से आवागमन शुरू कर दिया है। इस रोड की हालत खराब होने के कारण बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर गहरे-गहरे गड्ढे बने हैं। सारा दिन धूल उड़ती रहती है। वहीं, व्यावसायिक वाहनों ने खेड़की दौला टोल प्लाजा से द्वारका एक्सप्रेसवे पर मुड़ने की बजाय दिल्ली-जयपुर हाईवे से निकलना शुरू कर दिया है। इस हाईवे पर टोल नहीं है। इस कारण सिरहौल बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। इससे यहां पर जाम की समस्या हो सकती है। बॉर्डर पर परेशानी बढ़ सकती है।