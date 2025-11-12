Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDwarka expressway vehicles numbers going down after bijwasan toll plaza started riders choosing alternative to pass this
द्वारका एक्सप्रेसवे पर क्यों कम हो गए वाहन? बचने के लिए इस रास्ते से निकल रहे

द्वारका एक्सप्रेसवे पर क्यों कम हो गए वाहन? बचने के लिए इस रास्ते से निकल रहे

संक्षेप: छुट्टी का दिन होने के कारण भी करीब 80 हजार इस टोल प्लाजा से पहले दिन निकले। दूसरे दिन यानि सोमवार को इस टोल प्लाजा से वाहनों के निकलने की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। करीब 60 हजार वाहन निकले। मंगलवार को संख्या में और गिरावट दर्ज की गई।

Wed, 12 Nov 2025 09:58 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिजवासन टोल शुरू होने के बाद वाहनों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। पहले रोजाना इस टोल प्लाजा से 90 से एक लाख वाहन निकल रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 60 से 62 हजार पहुंच गई है। मंगलवार को यह संख्या और कम हो गई। इसका मुख्य कारण टोल शुल्क अधिक होना बताया जा रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि कार का टोल शुल्क 220 रुपये वसूला जा रहा है। एनएचएआई ने रविवार से बिजवासन टोल प्लाजा पर टोल शुल्क वसूलना शुरू किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छुट्टी का दिन होने के कारण भी करीब 80 हजार इस टोल प्लाजा से पहले दिन निकले। दूसरे दिन यानि सोमवार को इस टोल प्लाजा से वाहनों के निकलने की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। करीब 60 हजार वाहन निकले। मंगलवार को संख्या में और गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने वैकल्पिक मार्गों को तलाशा : बिजवासन टोल से बचने के लिए लोगों ने वैकल्पिक मार्गों को तलाशना शुरू कर दिया है।

गुरुग्राम और दिल्ली के बीच चल रही स्कूल बसों ने द्वारका एक्सप्रेसवे की बजाय दोबारा राघोपुर रोड से आवागमन शुरू कर दिया है। इस रोड की हालत खराब होने के कारण बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर गहरे-गहरे गड्ढे बने हैं। सारा दिन धूल उड़ती रहती है। वहीं, व्यावसायिक वाहनों ने खेड़की दौला टोल प्लाजा से द्वारका एक्सप्रेसवे पर मुड़ने की बजाय दिल्ली-जयपुर हाईवे से निकलना शुरू कर दिया है। इस हाईवे पर टोल नहीं है। इस कारण सिरहौल बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। इससे यहां पर जाम की समस्या हो सकती है। बॉर्डर पर परेशानी बढ़ सकती है।

एनएचएआई ने रविवार को ऐलान किया था कि बिजवासन टोल प्लाजा पर तीन दिन तक 20 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों से टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। मंगलवार को आखिरी दिन था। बुधवार से वाहन चालकों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को भी टैग रीडर में दिक्कत रही। इस वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। सुबह और शाम के समय वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते वाहनों की लाइन लग गई। एनएचएआई अधिकारियों ने कहा कि अगले एक सप्ताह के अंदर मशीन सही ढंग से काम करने लगेंगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gurugram News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।