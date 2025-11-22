द्वारका एक्सप्रेसवे पर सफर को और सुरक्षित करने की कोशिश, NHAI अब कर रहा यह काम

संक्षेप: Dwarka Expressway : गुरुग्राम में एनएचएआई की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे के सफर को सुरक्षित किया जा रहा है। इसके तहत एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ऊंची-ऊंची रेलिंग लगाई जा रही है, जिससे आवारा पशुओं के प्रवेश और अवैध कट को बंद किया जाएगा।

गुरुग्राम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे के सफर को सुरक्षित किया जा रहा है। इसके तहत इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ करीब पांच फीट ऊंची रैलिंग लगाई जा रही है, जिससे आवारा पशु एक्सप्रेसवे पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर रेलिंग के माध्यम से अवैध कट को बंद किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करीब 29 किमी लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे में से करीब 18 किमी हिस्सा गुरुग्राम में है। दिल्ली-जयपुर हाईवे से दिल्ली जाने वाले वाहन चालक तो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से सीधा निकल जाते हैं, लेकिन सेक्टर-81 से 115 तक विकसित सेक्टर, कॉलोनियां और गांव के निवासी आवागमन के लिए इस एक्सप्रेसवे के नीचे निर्मित सड़क का उपयोग करते हैं। आसपास गांव होने के कारण पशुपालक सुबह और शाम के समय अपने पशुओं का दूध निकालने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। कई बार यह पशु चरते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के ग्रीन एरिया में आ जाते हैं। ऐसे में सड़क हादसा होने की संभावना बनी रहती है।

इसको देखते हुए एनएचएआई ने करीब 50 करोड़ रुपये का टेंडर आवंटित किया है। इससे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ रेलिंग लगाई जा रही है। इससे आवारा पशु इस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सड़क हादसा होने की संभावनाएं न के बराबर हो जाएंगी।

धीमी गति से चल रहा सर्विस रोड का निर्माण : जीएमडीए की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे के 15 किमी हिस्से (दिल्ली बॉर्डर से सेक्टर-84 स्थित ऐलान मॉल तक) दोनों तरफ साढ़े सात मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। इसका ठेका एक कंपनी को आवंटित किया जा चुका है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक ढाई साल के अंदर इस सर्विस रोड का निर्माण होना था, लेकिन करीब पौने दो साल का समय बीत चुका है। अभी तक सिर्फ 55 प्रतिशत निर्माण हुआ है।

रेलिंग पर ऐतराज : द्वारका एक्सप्रेसवे पर करीब दो दर्जन रिहायशी सोसाइटियां और कॉलोनियां हैं। इसके अलावा कई दुकानों का अवैध रूप से निर्माण हुआ है। रिहायशी सोसाइटी, कॉलोनी के निवासियों और बिल्डर की तरफ से रेलिंग का विरोध किया जा रहा है। दो दिन पहले सेक्टर-99 में ठेकेदार कर्मियों को एक सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। मामला पुलिस में पहुंचा गया है। बिल्डर की तरफ से मांग की गई है कि जब तक सर्विस रोड नहीं बन जाती है, तब तक एक्सप्रेसवे के प्रवेश और निकासी को बंद नहीं किया जाए।

अवैध कट से आ रहे वाहनों से हादसे का डर इस एक्सप्रेसवे के दोनों कई रिहायशी कॉलोनियां और सोसाइटियां हैं। आरोप है कि इन्होंने अवैध रूप से द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रवेश निकाला हुआ है। 45 से 50 अवैध कट होने के कारण यहां से वाहन कई बार तेज गति से द्वारका एक्सप्रेसवे पर आकर मिलते हैं। इससे सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।