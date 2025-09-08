Dwarka Expressway toll free demand Gurugram-Delhi People protest after panchayat द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल माफ कराने को लामबंद हुए गुरुग्राम-दिल्ली के लोग, पंचायत और प्रदर्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल माफ कराने को लामबंद हुए गुरुग्राम-दिल्ली के लोग, पंचायत और प्रदर्शन

टोल टैक्स माफी की मांग को लेकर गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित नवनिर्मित टोल प्लाजा पर गुरुग्राम और दिल्ली के दर्जनभर से अधिक गांवों और कॉलोनियों के लोगों ने रविवार को पंचायत कर जोरदार प्रदर्शन किया।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामMon, 8 Sep 2025 07:53 AM
टोल टैक्स माफी की मांग को लेकर गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित नवनिर्मित टोल प्लाजा पर गुरुग्राम और दिल्ली के दर्जनभर से अधिक गांवों और कॉलोनियों के लोगों ने रविवार को पंचायत कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि इस टोल प्लाजा के आसपास लगते पांच से सात किमी दायरे में पड़ रहे गांवों, कॉलोनियों और सोसाइटियों के निवासियों का टोल टैक्स माफ किया जाए। बता दें कि करीब नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस एक्सप्रेसवे पर अभी टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है।

रविवार को गुरुग्राम के गांव बजघेड़ा, चौमा, सराय अलावर्दी, दोलताबाद, जहाजगढ़, धर्मपुर, धनवापुर, खेड़की माजरा, बाबूपुर, धनकोट और न्यू पालम विहार के आसपास लगती कॉलोनियों के अलावा दिल्ली के गांव बिजवासन, भरथल, धूलसिरस, बमनौली, पोचनपुर, बागडोला आदि के निवासी दादा मोटे मंदिर में एकत्रित हुए।

दादा मोटे मंदिर कमेटी की अध्यक्षता में हुई इस पंचायत में धनंजय ने इस टोल प्लाजा पर आसपास लगे दिल्ली और गुरुग्राम के गांवों, कॉलोनियों और सोसाइटियों का टोल शुल्क माफ करने की मांग को उठाया।

पुलिस बल मौके पर पहुंचा : इस मांग को पंचायत में मौजूद सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया। इसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पर नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह सभी टोल प्लाजा पर आसपास लगते गांव या इसकी जमीन पर विकसित कॉलोनी या सोसाइटी का टोल टैक्स माफ है, उस नीति को इस टोल प्लाजा पर अपनाने की जरूरत है। यह नीति टोल प्लाजा शुरू होने से पहले अपनाई जाए। लोगों को इस सिलसिले में सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द इस सिलसिले में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के सदस्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। उनसे आग्रह करेंगे कि टोल टैक्स माफ किया जाए।

प्रदर्शन की सूचना मिलने पर दिल्ली के कापसहेड़ा थाना के सब-इंस्पेक्टर मौके पर पहुंच गए। उन्हें गुरुग्राम और दिल्ली के जिला उपायुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में फैसला लिया कि इस मुद्दे को गैर राजनीतिक रखा जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों से जुड़े लोग इसके विरोध में शामिल होने के लिए आ सकते हैं। इस मौके पर ऋषिराज राणा, रामोतार राणा, सतपाल राणा, राकेश राणा आदि मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कहा कि टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए।

नौ हजार करोड़ से बना है यह एक्सप्रसवे

करीब 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे करीब नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से बना है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव खेड़की दौला से शुरू होता है, जो दिल्ली में जाकर मिलता है। इसके बनने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट जाना आसान हो गया है। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात का दबाव कम हो गया है। यदि कोई व्यक्ति मानेसर या जयपुर की तरफ से आ रहा है तो वह द्वारका एक्सप्रेसवे से होता हुआ दिल्ली एयरपोर्ट टनल से होता हुआ आसानी से जा सकता है। इसमें गुरुग्राम हिस्सा 18.9 किमी है, जबकि दिल्ली हिस्सा 9.5 किमी है। इस हाईवे पर वाहनों की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित है। इस टोल प्लाजा पर 100 से 110 रुपये के आसपास टोल टैक्स वसूल किया जाएगा।

ऋषिराज राणा, पूर्व पार्षद, नगर निगम, ''मामले में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से समिति मुलाकात करेगी। मंत्री से आग्रह किया जाएगा कि इस टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे के निर्माण में आसपास लगते गांवों की जमीन गई है। ऐसे में कॉलोनियों और सोसाइटियों के लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए।''

राकेश राणा, संयोजक, आरडब्ल्यूए, साईं कुंज, ''द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से गुरुग्राम-दिल्ली को बेहतरीन सड़क मिली है। इसके आसपास कई गांव और रिहायशी कॉलोनियां बसी हैं। रविवार को पंचायत के बाद टोल टैक्स माफ करने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपा है।''

टोल टैक्स के विरोध में 13 को महापंचायत

नई दिल्ली। दिल्ली देहात में यूईआर-2 टोल टैक्स के विरोध को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में रविवार को 360 गांव की पंचायत बिंदापुर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने की। इस दौरान पंचायत में सर्वसम्मति से तय हुआ कि 13 सितंबर को सुबह 10 बजे बक्करवाला-मुंडका टोल पर एक महापंचायत होगी। सोलंकी ने कहा कि यह सभी के हक की लड़ाई है।

ग्रामीणों के लिए यूईआर टोल फ्री करने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने शहरी विस्तार मार्ग-2 (यूईआर) मुंडका–बक्करवाला टोल टैक्स को समाप्त करने की मांग उठाई है। इस संबंध में रविवार को पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह शौकीन के निवास पर पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव की पहल पर पंचायत प्रमुखों की बैठक हुई। पंचायत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व सांसद योगेंद्र चांदोलिया और कमलजीत सहरावत को ज्ञापन सौंपने पर विचार किया है।