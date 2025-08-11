गुरुग्राम टू दिल्ली जाना होगा आसान, वजीरपुर से द्वारका एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग रोड खुलेगा अगले महीने
गुरुग्राम में एनएच-352डब्ल्यूए पर वजीरपुर गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ रही सड़क को सितंबर महीने में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। सड़क के इस हिस्से में आ रही अधिकांश अड़चनों को दूर कर दिया गया है।
गुरुग्राम में एनएच-352डब्ल्यूए पर वजीरपुर गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ रही सड़क को सितंबर महीने में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। सड़क के इस हिस्से में आ रही अधिकांश अड़चनों को दूर कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का दावा है करीब 43 किलोमीटर लंबे इस पूरे नेशनल हाईवे को 31 दिसंबर तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
एक हजार करोड़ रुपये की लागत से एनएच-352 डब्ल्यूए को तैयार किया जा रहा है। यह हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-84 के पास से शुरू होता है, जो वजीरपुर, गुरुग्राम-पटौदी रोड, पटौदी से होता हुआ रेवाड़ी की तरफ जाता है। इस हाईवे के ऊपर 25 फ्लाईओवर और अंडरपास तैयार किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में गुरुग्राम से रेवाड़ी तक की दूरी को तय करने में डेढ़ से पौने दो घंटे तक का समय लगता है। द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर वजीरपुर गांव तक करीब छह किलोमीटर का हिस्सा है। इसमें अभी दो फ्लाईओवर को नहीं खोला जाएगा।
गढ़ी हरसरू फ्लाईओवर के ऊपर से हाईटेंशन की लाइन निकल रही है, जिसे शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ऊपर से बिजली की तीन लाइन जा रही थीं। इनमें से दो को शिफ्ट किया जा चुका है। 400 केवीए की एक लाइन शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है।
एचएसवीपी की तरफ से इस हिस्से में निर्मित पुराने बरसाती नाले को तोड़ा जा रहा है। इस बरसाती नाले की वजह से सर्विस रोड का निर्माण अटका हुआ था। एनएचएआई के आग्रह पर जब एचएसवीपी ने इस बरसाती नाले को नहीं तोड़ा तो शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी और जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा के समक्ष मामले को रखना पड़ा। इसके बाद इस बरसाती नाले को तोड़ने का काम शुरू हुआ।
फर्रुखनगर से दिल्ली जाना आसान होगा
अगले महीने में नेशनल हाईवे के इस हिस्से के खुलने के बाद फर्रुखनगर से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाना आसान हो जाएगा। फर्रुखनगर निवासी गांव वजीरपुर से नए हाईवे पर चढ़ जाएंगे, जिससे एयरपोर्ट तक करीब 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। मौजूदा समय में फर्रुखनगर से यदि किसी को एयरपोर्ट की तरफ जाना होता है तो उसे करीब एक घंटे का समय लगता है। इसके लिए लोगों को बदहाल अवस्था में पहुंच चुकी गुरुग्राम-पटौदी रोड तक आना पड़ता है। यहां से द्वारका एक्सप्रेसवे या दिल्ली-जयपुर हाईवे से होते हुए दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। इससे दिक्कत हो रही है।