द्वारका एक्सप्रेसवे पर 40% घटी गाड़ियों की संख्या, महंगे टोल टैक्स बचने को दूसरे रास्ते ढूंढ रहे लोग

संक्षेप: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिजवासन टोल शुरू होने के बाद वाहनों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। पहले रोजाना इस टोल प्लाजा से 90 से एक लाख वाहन निकल रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 60 से 62 हजार पहुंच गई है। 

Wed, 12 Nov 2025 08:51 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिजवासन टोल शुरू होने के बाद वाहनों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। पहले रोजाना इस टोल प्लाजा से 90 से एक लाख वाहन निकल रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 60 से 62 हजार पहुंच गई है। मंगलवार को यह संख्या और कम हो गई। इसका मुख्य कारण टोल टैक्स अधिक होना बताया जा रहा है।

वाहन चालकों का कहना है कि कार से 220 रुपये टोल टैक्स वसूला जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने रविवार से बिजवासन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलना शुरू किया है।

छुट्टी का दिन होने के कारण भी करीब 80 हजार वाहन इस टोल प्लाजा से पहले दिन निकले। दूसरे दिन यानि सोमवार को इस टोल प्लाजा से वाहनों के निकलने की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। करीब 60 हजार वाहन ही यहां से निकले। मंगलवार को संख्या में और गिरावट दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:द्वारका एक्सप्रेसवे पर आज से लगेगा टोल टैक्स, खेड़की दौला पर राहत; देखें नए रेट

लोगों ने वैकल्पिक मार्गों को तलाशा : बिजवासन टोल से बचने के लिए लोगों ने वैकल्पिक मार्गों को तलाशना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच चल रही स्कूल बसों ने द्वारका एक्सप्रेसवे की बजाय दोबारा राघोपुर रोड से आवागमन शुरू कर दिया है। इस रोड की हालत खराब होने के कारण बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर गहरे-गहरे गड्ढे बने हैं। सारा दिन धूल उड़ती रहती है।

वहीं, कॉमर्शियल गाड़ियों ने खेड़की दौला टोल प्लाजा से द्वारका एक्सप्रेसवे पर मुड़ने के बजाय दिल्ली-जयपुर हाईवे से निकलना शुरू कर दिया है। इस हाईवे पर टोल नहीं है। इस कारण सिरहौल बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। इससे यहां पर जाम की समस्या हो सकती है। बॉर्डर पर परेशानी बढ़ सकती है।

Dwarka Expressway toll tax rates

बिजवासन टोल पर अब आसपास के गांवों को राहत नहीं

एनएचएआई ने रविवार को ऐलान किया था कि बिजवासन टोल प्लाजा पर तीन दिन तक 20 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मंगलवार को आखिरी दिन था। बुधवार से वाहन चालकों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को भी टैग रीडर में दिक्कत रही। इस वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। सुबह और शाम के समय वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते वाहनों की लाइन लग गई। एनएचएआई अधिकारियों ने कहा कि अगले एक सप्ताह के अंदर मशीन सही ढंग से काम करने लगेंगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
