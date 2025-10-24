Hindustan Hindi News
द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हो मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम? गुरुग्राम के लिए मंत्री की मांग

द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हो मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम? गुरुग्राम के लिए मंत्री की मांग

संक्षेप: केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो रूट के विस्तार और उस पर जल्द काम शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि नए गुरुग्राम को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

Fri, 24 Oct 2025 07:06 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो परियोजना पर जल्द काम शुरू हो सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर इस मेट्रो रूट के लिए योजना बनाकर काम शुरू कराने का अनुरोध किया है।

राव इंद्रजीत ने पत्र में कहा कि पिछले दिनों गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उसमें बताया गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को यशोभूमि से इफ्को चौक को जोड़ने की योजना दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से बनाई जा रही है। इफ्को चौक पहले ही दिल्ली और मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बीच चल रही येलो लाइन मेट्रो से जुड़ा हुआ है। नमो भारत ट्रेन का भी इफ्को चौक पर स्टेशन बनना है। इफ्को चौक पर मौजूदा समय में यातायात दबाव अधिक है। मेट्रो स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बनने के बाद दबाव और बढ़ जाएगा।

पत्र में कहा कि इस बैठक में बातचीत के बाद सहमति बनी कि एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का विस्तार द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित गांव खेड़की दौला तक कर दिया जाए तो मेट्रो लाइन से एसपीआर (सर्दर्न पेरिफेरियल रोड) भी जुड़ जाएगा। ऐसे में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) के माध्यम से द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो संचालन की योजना को तैयार किया जाए। पत्र में कहा गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ नया गुरुग्राम विकसित हो गया है। इस एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-81 से लेकर 115 तक विकसित रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनियों में हजारों परिवारों ने रहना शुरू कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगते बसई रोड, पटौदी रोड और फर्रुखनगर रोड पर भी कई रिहायशी कॉलोनियों का निर्माण चल रहा है। ऐसे में जल्द काम शुरू करवाया जाए।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत बसई रोड पर सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में कास्टिंग यार्ड का निर्माण होना है। जीएमआरएल ने एचएसवीपी को सूचित किया है कि जमीन पर काफी संख्या में झुग्गियां, कबाड़ गोदाम और निर्माण सामग्री के सप्लायर बैठे हुए हैं। गुरुवार को एक टीम ने मौके का मुआयना किया। संपदा अधिकारी कार्यालय के एसडीओ सर्वे अजमेर सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह में ऑटो मार्केट की जमीन को अतिक्रमणमुक्त करवा दिया जाएगा।

ऑटो मार्केट की जमीन पर काफी मात्रा में मलबा पड़ा हुआ था। यह भी कास्टिंग यार्ड के निर्माण में बाधा बना हुआ था। जीएमआरएल ने इस मामले को पिछले महीने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रखा था। नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने मुख्य सचिव को आश्वासन दिया था कि 31 अक्टूबर तक इस ऑटो मार्केट से मलबा उठवा दिया जाएगा। मौजूदा समय में करीब 80 प्रतिशत क्षेत्र से मलबा उठ गया है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सेक्टर-पांच,रेजागलां चौक से द्वारका के सेक्टर-21, वाटिका चौक से लेकर पचगांव तक, मानेसर से पटौदी रोड होते हुए न्यू कॉलोनी मोड़, यशोभूमि स्टेशन से इफ्को चौक तक मेट्रो के संचालन की योजना है।

