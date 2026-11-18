दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर यात्रियों को लूटने का मामला सामने आया है। कार सवार लुटेरों ने महिपालपुर फ्लाईओवर के आगे गुरुग्राम के एक परिवार को न केवल लूटा, बल्कि महिला और बच्चों के साथ मारपीट तक की गई।

दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे लूटपाट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ताजा मामला महिपालपुर फ्लाईओवर के आगे एनएच-8 के पास का है। यहां 14 नवंबर की रात बदमाशों ने कार सवार एक परिवार को घेर लिया। आरोपियों ने जबरन कार रुकवाई और विरोध करने पर महिला व बच्चों सहित परिवार के सदस्यों से मारपीट की। बदमाश महिला के गले से सोने की चेन और कान की बालियां लूटकर फरार हो गए।

इस दौरान परिवार के एक बच्चे के चेहरे पर भी गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद पीड़ित परिवार को दो थानों के बीच सीमा विवाद के कारण इनके चक्कर काटने पड़े। कापसहेड़ा और वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस वारदात को एक-दूसरे के इलाके का बताती रहीं। हालांकि, बाद में वसंत कुंज साउथ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित आलोक कुमार सिंह परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर-82 स्थित वाटिका सेवन लैम्प्स सोसाइटी में रहते हैं। परिवार में पत्नी शौर्या सिंह और दो बेटे शामिल हैं। वह निजी कंपनी में बड़े पद पर हैं।

पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि 14 नवंबर की रात वह पत्नी और दोनों बेटों के साथ कार से दिल्ली आ रहे थे। रात करीब 10:40 बजे उनकी कार द्वारका एक्सप्रेसवे पर महिपालपुर फ्लाईओवर के आगे पहुंची ही थी कि तभी एक दूसरी कार उन्हें ओवरटेक करने लगी। कार सवार छह-सात बदमाशों ने जबरन रास्ते में अपनी गाड़ी आगे लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन और कानों की बालियां छीन लीं।

विरोध करने पर उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को जमकर पीटा। आरोपियों की पिटाई से बच्चों को गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी और फरार हो गए।

बच्चे ने पुलिस से मदद मांगी वारदात के बाद रात करीब 10:52 बजे उनके बेटे ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी। पुलिस की पीसीआर वैन ने घायलों को इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भी शुरुआती इलाज को लेकर परेशानी हुई। एक बच्चे के चेहरे पर चोट आई थी, जबकि अन्य सदस्यों को भी खरोंच और चोटें लगी थीं। ऐसे में उन्हें आगे के इलाज के लिए डीडीयू अस्पताल भेज दिया गया।