Dwarka Expressway Inauguration LIVE : PM मोदी ने शेयर कीं द्वारका एक्सप्रेसवे की सुंदर तस्वीरें, आज NCR को देंगे रफ्तार की नई सौगात

PM Modi In Gurugram to Inaugurate Dwarka Expressway Live Updates : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम से द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) के हरियाणा वाले हिस्से का उद्घाटन करेंगे। यह एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से नेशनल हाईवे-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुचारू करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड लगभग 4,100 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। इसके अनुसार मोदी गुरुग्राम में एक रोड शो भी करेंगे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा जिन अन्य प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें दिल्ली में नांगलोई-नजफगढ़ रोड से सेक्टर 24 द्वारका खंड तक 9.6 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली शहरी विस्तार रोड-दो शामिल है।

पीएम द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि पीएम मोदी द्वारका सेक्टर-25 में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके चलते सोमवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्षेत्र में ट्रैफिक की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

Today is an important day for connectivity across India. At around 12 noon today, 112 National Highways, spread across different states, will be dedicated to the nation or their foundation stones would be laid. The Haryana Section of Dwarka Expressway will be inaugurated. These… pic.twitter.com/7uS1ETc8lj