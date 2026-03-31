द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर आज आधी रात से सफर महंगा; देखे नए टोल रेट

Gurugram News : गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर मंगलवार आधी रात के बाद से सफर करना और महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स में पांच रुपये से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

Gurugram News : गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर मंगलवार आधी रात के बाद से सफर करना और महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स में पांच रुपये से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर नए टोल रेट द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बिजवासन टोल प्लाजा पर एक तरफ का टोल शुल्क अब 225 रुपये देना होगा। इस शुल्क में पांच रुपये की बढ़ोतरी की है। 24 घंटे के अंदर यदि वापस आते हैं तो 340 रुपये शुल्क की अदायगी करनी होगी। इस तरह हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 355 की बजाय अब 365 रुपये देने होंगे। आने-जाने पर 550 रुपये टोल शुल्क लगेगा। ट्रक और बस का टोल शुल्क 20 रुपये बढ़ाया है। पहले यह शुल्क 745 रुपये था, जो बढ़ाकर 765 रुपये कर दिया है। आने-जाने पर 1150 रुपये देने होंगे। तीन एक्सेल वाहन के शुल्क को 815 रुपये से बढ़ाकर 835 रुपये कर दिया है। 24 घंटे के अंदर आना-जाना 1255 रुपये में होगा। टोल शुल्क में पांच रुपये से लेकर 20 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। इस हाईवे पर रोजाना 45 से 50 हजार वाहनों का आवागमन होता है।

जयपुर हाईवे पर पांच से 15 रुपये की बढ़ोतरी दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा पर रोजाना करीब 65 से 70 हजार वाहन निकलते हैं। इस टोल प्लाजा पर कार और जीप के लिए पहले टोल शुल्क 95 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 160 रुपये टोल शुल्क कर दिया है, जोकि पहले 155 रुपये था। बस और ट्रक के टोल शुल्क में भी पांच रुपये की वृद्धि की गई है। टोल शुल्क बढ़कर 335 रुपये हो गया है। थ्री एक्सेल व्यावसायिक वाहन का टोल शुल्क 370 रुपये कर दिया है, जोकि पहले से 10 रुपये ज्यादा है। भारी वाहनों का टोल शुल्क 15 रुपये बढ़ा है।