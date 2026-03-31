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काम की बात: द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर आज आधी रात से सफर महंगा; देखे नए टोल रेट

Mar 31, 2026 05:40 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram News : गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर मंगलवार आधी रात के बाद से सफर करना और महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स में पांच रुपये से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर आज आधी रात से सफर महंगा; देखे नए टोल रेट

Gurugram News : गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर मंगलवार आधी रात के बाद से सफर करना और महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स में पांच रुपये से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर नए टोल रेट

द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बिजवासन टोल प्लाजा पर एक तरफ का टोल शुल्क अब 225 रुपये देना होगा। इस शुल्क में पांच रुपये की बढ़ोतरी की है। 24 घंटे के अंदर यदि वापस आते हैं तो 340 रुपये शुल्क की अदायगी करनी होगी। इस तरह हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 355 की बजाय अब 365 रुपये देने होंगे। आने-जाने पर 550 रुपये टोल शुल्क लगेगा। ट्रक और बस का टोल शुल्क 20 रुपये बढ़ाया है। पहले यह शुल्क 745 रुपये था, जो बढ़ाकर 765 रुपये कर दिया है। आने-जाने पर 1150 रुपये देने होंगे। तीन एक्सेल वाहन के शुल्क को 815 रुपये से बढ़ाकर 835 रुपये कर दिया है। 24 घंटे के अंदर आना-जाना 1255 रुपये में होगा। टोल शुल्क में पांच रुपये से लेकर 20 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। इस हाईवे पर रोजाना 45 से 50 हजार वाहनों का आवागमन होता है।

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जयपुर हाईवे पर पांच से 15 रुपये की बढ़ोतरी

दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा पर रोजाना करीब 65 से 70 हजार वाहन निकलते हैं। इस टोल प्लाजा पर कार और जीप के लिए पहले टोल शुल्क 95 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 160 रुपये टोल शुल्क कर दिया है, जोकि पहले 155 रुपये था। बस और ट्रक के टोल शुल्क में भी पांच रुपये की वृद्धि की गई है। टोल शुल्क बढ़कर 335 रुपये हो गया है। थ्री एक्सेल व्यावसायिक वाहन का टोल शुल्क 370 रुपये कर दिया है, जोकि पहले से 10 रुपये ज्यादा है। भारी वाहनों का टोल शुल्क 15 रुपये बढ़ा है।

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गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर भी टोल दरों में बढ़ोतरी

गुरुग्राम-सोहना हाईवे स्थित घामडौज टोल प्लाजा पर भी टोल शुल्क बढ़ा है। कार और जीप के लिए पहले जहां 125 रुपये टोल शुल्क देना पड़ता था, जो अब बढ़कर 130 रुपये कर दिया है। इस तरह हल्के व्यावसायिक वाहनों का शुल्क 210 रुपये कर दिया है, जो पहले 205 रुपये था। बस और ट्रक के शुल्क में 10 रुपये बढ़ाए गए हैं। नए टोल शुल्क 440 रुपये कर दिए हैं। इस तरह तीन एक्सेल व्यावसायिक वाहनों का टोल शुल्क 480 कर दिया है, जो पहले 10 रुपये कम था। भारी वाहनों के शुल्क में 15 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले यह शुल्क 675 रुपये था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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