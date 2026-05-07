द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा रोड दोबारा बनेगा, गुरुग्राम के कई सेक्टर और सोसाइटियों तक लाभ

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क नए सिरे से बनाने की योजना बनाई है। सेक्टर-99 और 102 को विभाजित कर रही इस सड़क के निर्माण पर करीब 22 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़क नए सिरे से बनाने की तैयारी है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सेक्टर-99 और 102 को विभाजित कर रही इस मुख्य सड़क के निर्माण की योजना बनाई है। इसके निर्माण पर करीब 22 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा की मंजूरी मिलने के बाद इस मुख्य सड़क के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ रही यह मुख्य सड़क करीब दो किलोमीटर लंबी है। सेक्टर-99 स्थित सत्या द हाइव मॉल से लेकर सेक्टर-102 स्थित सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के पास द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ रही इस मुख्य सड़क की विशेष मरम्मत की जाएगी। इसके ऊपर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके दोनों तरफ सर्विस रोड, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के निर्माण का एस्टीमेट भी जीएमडीए ने तैयार किया है। इसके ऊपर करीब 12 करोड़ रुपये की आएगी। इसके बनने के बाद दोनों सेक्टर के निवासियों को फायदा होगा। मौजूदा समय में इस सड़क की हालत बदहाल अवस्था है। हैरीटेज मैक्स सोसाइटी की आरडब्ल्यूए की तरफ से कई बाद अपने खर्चे पर इस मुख्य सड़क की मरम्मत करवाई जा चुकी है।

सेक्टर-114 की बाहरी सड़क का भी निर्माण होगा जीएमडीए ने सेक्टर-114 की बाहरी सड़क के निर्माण के लिए करीब पौने आठ करोड़ रुपये की लागत से टेंडर लगा दिया है। 700 मीटर लंबी इस मुख्य सड़क का निर्माण टेंडर आवंटन के बाद आठ महीने के अंदर हो जाएगा। पिछले महीने भी इस सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर लगाया था, लेकिन दो कंपनियां सामने आई थी। टेंडर को रद्द करके दोबारा आमंत्रित किया है। इसके अलावा इस सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड, फुटपाथ और बरसाती नाला तैयार करने की योजना है। इसके ऊपर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसकी डीपीआर को मंजूरी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

शेखर नांदल, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''सेक्टर-99 और सेक्टर-102 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क और सेक्टर-114 की बाहरी सड़क का निर्माण किया जाएगा। सेक्टर-114 की बाहरी सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर जारी कर दिया है।''