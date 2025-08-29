Dwarka Expressway and Jaipur Highway Link Road will be rebuilt, Gurugram these sectors societies will get relief द्वारका एक्सप्रसवे-जयपुर हाईवे लिंक रोड दोबारा बनेगा, गुरुग्राम के इन सेक्टरों को होगी सहूलियत, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 29 Aug 2025 07:51 AM
द्वारका एक्सप्रसवे-जयपुर हाईवे लिंक रोड दोबारा बनेगा, गुरुग्राम के इन सेक्टरों को होगी सहूलियत

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे को जोड़ रही मुख्य सड़क का निर्माण दोबारा किया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस मुख्य सड़क के निर्माण की डीपीआर को मंजूर कर दिया है। अब इंजीनियरिंग शाखा की तरफ से इस मुख्य सड़क के निर्माण के लिए टेंडर दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

करीब 2.75 किमी लंबी यह सड़क पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सेंट्रल पेरिफेरियल रोड (सीपीआर) को द्वारका एक्सप्रेसवे में शामिल कर दिया। मौजूदा समय में सेक्टर-84 स्थित ऐलान मॉल के गोल चक्कर से शुरू होकर दिल्ली-जयपुर हाइवे की सर्विस रोड पर गांव खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास मिल रही यह सड़क बदहाल हालत में है। इस वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सड़क पर आधे से एक फीट तक गहरे गड्ढे हैं।

सेक्टर-82 और 83 में विकसित रिहायशी सोसाइटियों के निवासियों की तरफ से इस मुख्य सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी। ऐसे में जीएमडीए ने इस रोड के निर्माण को लेकर करीब 32 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया था। इसमें मुख्य सड़क को तीन-तीन लेन का बनाने के साथ-साथ दो-दो लेन की सर्विस रोड, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और बरसाती नाला शामिल था। मौजूदा समय में इस मुख्य सड़क को तीन-तीन लेन का दोबारा बनाने के साथ फुटपाथ और बरसाती नाला तैयार करने की योजना है।

जाम में नहीं फंसना पड़ेगा

इस सड़क के बदहाल होने के कारण वाहन चालकों की तरफ से द्वारका एक्सप्रेस वे से लेकर आईएमटी चौक की तरफ जा रही मुख्य सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐलान मॉल के सामने तीन लेन की मुख्य सड़क में से डेढ़ लेन पर वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से यातायात जाम की समस्या बनती है। दूसरा सेक्टर-84-85 चौक और दादी सती चौक पर यातायात जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। सेक्टर-82, 82ए और 83 से वाहन चालक सेक्टर-82-83 की मुख्य सड़क से होते हुए इस मुख्य सड़क पर आकर गोल चक्कर पर पहुंच जाएंगे।