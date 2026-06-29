काम की बात: द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे क्लोवरलीफ से जुड़ेंगे, यहां होगा निर्माण
जीएमडीए गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए सोहना हाईवे के वाटिका चौक पर एक क्लोवरलीफ बनाएगा। इससे न सिर्फ शहर के ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि लोगों का समय भी बचेगा।
गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर गांव बादशाहपुर के पास स्थित वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ का डिजाइन गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने तैयार कर लिया है। इसके बनने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे इससे जुड़ जाएंगे।
इस डिजाइन को केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह को दिखाया जा चुका है। खास बात यह है कि क्लोवरलीफ के इस डिजाइन के तहत जमीन का अधिग्रहण नहीं करना होगा, जिससे परियोजना में देरी नहीं होगी। जीएमडीए की योजना है कि सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) पर द्वारका एक्सप्रेसवे से वाटिका चौक और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गांव घाटा से वाटिका चौक तक एलेवेटेड रोड तैयार किया जाए। इन दोनों एलिवेटेड रोड को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने के लिए वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ का निर्माण किया जाए।
इस योजना के अमल में आने के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड जुड़ जाएंगे। इसके बनने के बाद ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। मौजूदा समय में 5.5 किलोमीटर लंबे एसीपआर (द्वारका एक्सप्रेसवे से वाटिका चौक) और 8.1 किमी लंबे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड (वाटिका चौक से घाटा तक) ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है।
इस डिजाइन के मुताबिक, द्वारका एक्सप्रेसवे से किसी वाहन चालक ने यदि गुरुग्राम-सोहना हाईवे होते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है तो उसके लिए दोगुना ऊंचाई का एक फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा।
परियोजना की मौजूदा स्थिति
जीएमडीए ने द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर वाटिका चौक तक करीब 4.2 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए मार्च में करीब 750 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था। दस्तावेज में कमियों के चलते इसको रद्द कर दिया गया। इस टेंडर को दोबारा जारी करने के लिए दस्तावेजों को दुरुस्त किया जा रहा है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एलिवेटेड रोड और वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाई जा रही है।
भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं
जीएमडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित गोदारा ने इस क्लोवरलीफ के डिजाइन को तैयार किया है। सेक्टर-49 की तरफ वाटिका सिटी सोसाइटी विकसित है और बादशाहपुर की तरफ इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बने हैं। ऐसे में इन दोनों जगहों पर क्लोवरलीफ के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी। वाटिका सिटी के सामने सेक्टर-48 की तरफ करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन है। जहां पर इस क्लोवरलीफ को बनाकर वाहन चालकों के आवागमन को दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे इसके निर्माण में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी।
प्रवीण चौधरी, चीफ इंजीनियर, जीएमडीए, ''एसपीआर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एलिवेटेड रोड तैयार करने की योजना है। वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ बनेगा। परियोजना के अमल में आने के बाद गुरुग्राम-सोहना हाईवे, मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे पर आवागमन आसान हो जाएगा।''