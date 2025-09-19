DUSU new president Aryan Maan assures concession on metro fares for university students डूसू अध्यक्ष आर्यन मान ने बताईं प्राथमिकताएं, CM रेखा गुप्ता ने किस बात का आश्वासन दिया था, Ncr Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 11:23 PM
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अध्यक्ष आर्यन मान ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। चुनाव जीतने के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में मान ने कहा कि कल से ही हम अपने घोषणापत्र के वादों पर काम करना शुरू कर देंगे। कहा कि यह जनादेश साबित करता है कि व्यक्तिगत हमलों से उनका विश्वास नहीं डगमगा सकता।

डूसू अध्यक्ष आर्यन मान ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए रियायती मेट्रो पास का आश्वासन दिया है। यह चुनाव प्रचार के दौरान उठाई गई एबीवीपी की एक प्रमुख मांग थी।

एक प्रेस कांफ्रेंस में मान ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और पूर्व डूसू अध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय के छात्रों को रियायती मेट्रो पास मिलेंगे। कल से ही हम अपने घोषणापत्र के वादों पर काम करना शुरू कर देंगे, जिसकी शुरुआत इस मांग से होगी।

मान ने कहा कि डूसू चुनावों में छात्रों की भागीदारी से पता चलता है कि जेनरेशन-जेड की कैंपस राजनीति में रुचि न होने के दावे बेबुनियाद हैं। कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जेनरेशन-जेड ने बड़ी संख्या में मतदान किया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। यह जनादेश साबित करता है कि झूठे आख्यानों या व्यक्तिगत हमलों से उनका विश्वास नहीं डगमगा सकता।

एनएसयूआई अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जोसलीन चौधरी के इस आरोप पर कि चुनाव धन और शराब के बल पर लड़े गए, मान ने कहा कि यह जीत सिर्फ़ मेरी नहीं है। यह देश भर के किसान परिवारों को समर्पित है। मेरे विरोधियों ने मेरे परिवार और निजी जीवन पर सवाल उठाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने करारा जवाब दिया है। 16000 वोटों के अंतर से जीत इस बात का सबूत है कि ऐसी राजनीति नाकाम हो गई है।

एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि ये नतीजे विपक्ष के बहाने को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वोट चोरी का आरोप लगाया और मशीनों पर सवाल उठाए, लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराया है। 2019 में आर्यन मान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और इस साल भी वह विजयी हुए हैं। ये नतीजे खुद बयां करते हैं।

सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि यह जीत एक जिम्मेदारी है। हमारे काम शब्दों से ज्यादा जोरदार होंगे। यह जीत किसी अभियान का अंत नहीं, बल्कि काम करने की शुरुआत है। 4000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाली संयुक्त सचिव दीपिका झा ने कहा कि एबीवीपी का अभियान कल्याणकारी मुद्दों पर केंद्रित था।

उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अथक परिश्रम किया। जहां विपक्ष क्षेत्रवाद के आधार पर बंटा हुआ था, वहीं हम राष्ट्रवाद के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। मैं महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करूंगी, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि छात्रावासों के बाहर रात भर पीसीआर वैन गश्त करें।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इस बेहद महत्वपूर्ण चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव तीन पदों पर जीत हासिल की, जबकि एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद जीतने में सफल रही।