भावी नेताओं के लिए लॉन्चपैड है डूसू, अरुण जेटली से लेकर रेखा गुप्ता तक; कई दिग्गजों ने अमिट छाप छोड़ी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को भावी नेताओं के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में देखा जाता है। इसने भारतीय राजनीति में कई प्रमुख नाम दिए हैं। अरुण जेटली से लेकर रेखा गुप्ता तक कई पूर्व डूसू अध्यक्षों ने आगे चलकर सरकार और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को भावी नेताओं के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में देखा जाता है। यह लंबे समय से भावी नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र रहा है। इसने भारतीय राजनीति में कई प्रमुख नाम दिए हैं। अरुण जेटली से लेकर रेखा गुप्ता तक कई पूर्व डूसू अध्यक्षों ने आगे चलकर सरकार और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

2025 के डूसू चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। तीन पदों पर एबीवीपी और एक पर एनएसयूआई ने बाजी मारी है। आइए नजर डालते हैं डूसू के उन पूर्व छात्रों नेताओं पर जिन्होंने भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई है और कई आज भी निभा रहे हैं।

अरुण जेटली अरुण जेटली ने 1974-75 में डूसू अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। जेपी आंदोलन के दौरान सक्रिय रहने के बाद आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह उनके शुरुआती राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बाद में वे भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री बने। उन्हें जीएसटी और नोटबंदी लागू करने के लिए जाना जाता है।

रेखा गुप्ता भाजपा नेता रेखा गुप्ता 1996-97 में डूसू अध्यक्ष रहीं। रेखा गुप्ता ने 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। भाजपा ने करीब 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की। उनकी यह यात्रा राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और डूसू की भूमिका को दर्शाती है।

विजय गोयल विजय गोयल 1977 में डूसू अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ जमकर विरोध जताया। बाद में वह वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री बने और दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में मदद की।

अजय माकन अजय माकन 1985 में 21 साल की उम्र में डूसू अध्यक्ष बने। वे राजनीति में तेजी से आगे बढ़े और दिल्ली और केंद्र सरकार, दोनों में मंत्री बने। उन्होंने शहरी विकास और युवा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

विजेंद्र गुप्ता 1984 में डूसू उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए विजेंद्र गुप्ता नगर निगम और दिल्ली की राजनीति में आगे बढ़े। वर्षों के चुनावी प्रयासों और पार्टी कार्य के बाद वे दिल्ली विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आशीष सूद आशीष सूद 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त सचिव चुने गए। इसके बाद 1988-1989 में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे दिल्ली भाजपा के एक प्रमुख नेता बने। 2025 में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ दिल्ली सरकार में मंत्री बने।