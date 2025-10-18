वह मुझे घूर रहे थे, गाली गलौज भी की; DU अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाली लड़की का क्या दावा

संक्षेप: दिल्ली के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में थप्पड़ कांड का मामला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अनुशासन समिति की बैठक के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव और एबीवीपी सदस्य दीपिका झा ने प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया था।

दिल्ली के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में थप्पड़ कांड का मामला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अनुशासन समिति की बैठक के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव और एबीवीपी सदस्य दीपिका झा ने प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया था। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटना की शिक्षकों और छात्र संगठनों ने कड़ी आलोचना की है, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक जांच समिति गठित की है। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। सुजीत कुमार ने शुक्रवार को इस घटना के बारे में बात करते हुए बताया था कि ना सिर्फ उन्हें थप्पड़ मारा गया बल्कि अपनी पोस्ट से इस्तीफा देने का दबाव भी बनाया गया।

अब इस पर दीपिका झा ने अपनी सफाई दी है। दीपिका झा ने प्रोफेसर को थप्पड़ मारने की बात स्वीकार की है लेकिन साथ में ये भी दावा किया है प्रोफेसर ने पहले उसके साथ गाली गलौज की थी। दीपिका ने दावा किया कि बातचीत के दौरान, जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते देखा है और इससे छात्रों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। दीपिका ने कहा, मैं असहज हो रही थी, इसके बावजूद वह मुझे घूर रहे थे और मु्स्कुरा रहे थे। उनके गाली गलौज करने के बाद ही मैंने उन्हें थप्पड़ मारा। हालांकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था।

उन्होंने शुक्रवार सुबह एक माफीनामा वीडियो भी जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि कुमार ने पुलिस के सामने उन्हें धमकाया और घूरा और वह कथित तौर पर नशे में थे। उन्होंने आगे कहा, यह सब देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने हाथ उठा दिया। मुझे इस घटना पर अफसोस है और मैं शिक्षक समुदाय से माफी मांगती हूं। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

इस घटना का एक कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर एक शिक्षक को घेरकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने इस घटना की निंदा की और इसे ‘शिक्षकों की गरिमा पर हमला’ बताया। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) ने शिक्षक की पहचान कॉलेज की अनुशासन समिति के संयोजक सुजीत कुमार के रूप में की है। समूह ने दावा किया कि परिसर में छात्रों से जुड़ी हिंसा की शिकायतों की जांच करते समय कुमार पर हमला किया गया।

प्रोफेसर पर धमकी देने का भी आरोप झा ने एक बयान में कहा कि वह कुमार के खिलाफ छात्रों द्वारा उठाई गई ‘दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले’ की शिकायतों को दूर करने के लिए कॉलेज गई थीं। झा ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उन्हें धमकी’दी और प्रिंसिपल के कमरे में गलत भाषा का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, उनकी बार-बार की धमकियों, लगातार घूरने और अभद्र टिप्पणियों से यह साफ हो गया कि प्रोफेसर एक बार फिर शराब के नशे में कॉलेज आए थे। मैंने उस परेशानी और गुस्से की घड़ी में आवेग में आकर प्रतिक्रिया दी, जिसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करती हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने कुलपति को पत्र लिखकर मामले की गहन जांच की मांग की है।