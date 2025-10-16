Hindi Newsएनसीआर NewsDUSU Joint Secretary slaps teacher in DU college anger over incident
DU के एक कॉलेज में पुलिस के सामने टीचर को DUSU की महिला नेता ने मारा थप्पड़, आक्रोश
संक्षेप: डीयू के एक कॉलेज में एक शिक्षक को थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि कॉलेज में एक शिक्षक को डूसू की एक महिला नेता ने पुलिस के सामने ही कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया।
Thu, 16 Oct 2025 08:44 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अभिनव उपाध्याय, नई दिल्ली
दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एक शिक्षक को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि अंबेडकर कॉलेज में एक शिक्षक को डूसू की एक महिला नेता ने कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद वीडियो में पुलिस अधिकारियों को महिला नेत्री को दूर बैठाते और फटकार लगाते हुए देखा जा सकता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर माहौल गरमा गया है।
खबर अपडेट हो रही है।
