DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, मच गया बवाल; VIDEO

संक्षेप: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। दीपिका झा का थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया है। 

Fri, 17 Oct 2025 11:18 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां दिल्ली छात्र संघ की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा और एबीवीपी के छात्र नेताओं ने तीखी बहस की और एक प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया। दीपिका झा द्वारा प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दीपिका झा की काफी आलोचना की जा रही है।

डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने प्रोफेसर को पुलिस के सामने थप्पड़ मारा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी और कुछ छात्र मौके पर मौजूद हैं। इन सबकी मौजदूगी में प्रोफेसर और दीपिका झा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। इतने में दीपिका उठती हैं और प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती हैं। उनके थप्पड़ मारने का वीडियो सीसीटीवी कैरमें में कैद हो गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, जिस प्रोफेसर पर दीपिका ने हमला किया, उनका नाम सुजीत कुमार है। सुजीत डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज के डिसिप्लिनरी कमिटी के कन्वीनर हैं। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) की तरफ से जारी बयान के अनुसार, सुजीत कुमार के साथ कमिटी कैंपस में हाल में हुई हिंसक घटनाओं की जांच कर रही थी, जिसमें एबीवीपी के सदस्यों ने दूसरे छात्रों पर हमला किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) ने वाइस चांसलर को लेकर लिखकर तुरंत मामले पर ऐक्शन की मांग की है।

डूटा की तरफ से लिखे गए लेटल में कहा गया है कि हमें ह जानकर पहुत दुख हुआ कि अंबेडकर कॉलेज के एक सीनियर फैकल्टी मेंबर को कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने थप्पड़ मारा और हमला किया। डूटा ने कहा कि जब उनपर हमला हुआ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस तरह की हिंसा की एक एकेडमिक संस्थान में कोई जगह नहीं है और यह टीचिंग कम्युनिटी का अपमान है। डूटा ने कहा कि इस तरह के हमलों से टीचर्स और स्टूडेंट दोनों में भय का माहौल बनता है।

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
