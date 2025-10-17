DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी के प्रोफेसर को थप्पड़ मारने की होगी जांच, डीयू ने बनाई कमेटी
संक्षेप: दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज में डीयू छात्र संघ की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा वरिष्ठ शिक्षक को प्रिंसिपल के कमरे में पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारने का मामला गर्म है। डीयू ने इस घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीआर अंबेडकर कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा एक शिक्षक पर हमले की घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। इस 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता प्रो. नीता सहगल (प्राणी विज्ञान विभाग) करेंगी। यह कमेटी मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कमेटी को दो हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
जांच कमेटी की चेयरपर्सन प्रो. नीता सहगल होंगी। डीयू की ज्वाइंट प्रॉक्टर प्रो. ज्योति त्रेहन शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है। उनके साथ हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. रमा, प्रो. स्वाति दिवाकर (पर्यावरण अध्ययन), पीजीडीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. दरविंदर कुमार और ज्वाइंट प्रॉक्टर प्रो. अवधेश कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
अंबेडकर कॉलेज के पीड़ित शिक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि कॉलेज के एक छात्र ने बुधवार को छात्र प्रतिनिधि के साथ मारपीट की थी। आरोपी ने कुछ दिन पहले भी मारपीट की थी। मैंने अनुशासनात्मक समिति का प्रमुख होने के नाते उसे निलंबित कर दिया था। इसके बाद उसने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों को बुलाया। प्रिंसिपल के कमरे में पुलिस की मौजूदगी में बातचीत हो रही थी। इसी दौरान दीपिका झा ने मुझे थप्पड़ मार दिया।
इस घटना के बाद डीयू के शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा था। डीयू में शिक्षक प्रतिनिधि डा. आलोक पांडेय ने कहा कि वरिष्ठ शिक्षक सुजीत कुमार के साथ ऐसी अभद्रता निंदनीय है। वहीं आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन एकेडमिक फार एक्शन एंड डेवलेपमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने इस मामले की जांच की मांग की थी। शिक्षक संघ ने कहा कि यह एक शिक्षक की गरिमा पर हमला है। किसी संस्थान में हिंसा की कोई जगह नहीं है।