डूसू चुनाव लड़ने को नहीं देना होगा 1 लाख का बॉन्ड? DU ने दिल्ली हाईकोर्ट को क्या बताया

Hindi Newsएनसीआर NewsDUSU elections : Candidates no need to pay Rs 1 lakh Security bond, Delhi University tells High Court

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए धनराशि जमा करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है। डीयू ने जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच के समक्ष यह दलील दी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 06:42 AM
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए धनराशि जमा करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है। डीयू ने जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच के समक्ष यह दलील दी। बेंच दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक नई अधिसूचना में डीयू छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने के लिए पूर्व शर्त के रूप में एक लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड को अनिवार्य करने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

डीयू के वकील ने कहा कि इस शर्त का वास्तविक अर्थ यह है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी को सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ एक हलफनामा देना होगा। डीयू ने कहा कि यहां कोई धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बेंच ने इस दलील पर गौर किया। बेंच ने कहा कि छात्र जिस मुद्दे को लेकर यहां आए हैं उसका मकसद स्पष्ट हो गया है। इसलिए याचिका का निपटारा किया जाता है।

याचिका में दावा किया गया था कि अधिसूचना में चुनाव उम्मीदवारों को एक बॉन्ड भरना अनिवार्य किया गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि यह मामला लिंग्दोह कमेटी की सिफारिशों के अधिकार से बाहर है। यह याचिका अंजलि व अभिषेक कुमार द्वारा दायर की गई थी।

इनका कहना था कि डीयू के छात्र होने के नाते वह डूसू चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त की वजह से उनके चुनाव लड़ने में दिक्कत आ जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जो एक लाख रुपये भर पाएगा, वही चुनाव लड़ सकेगा और जिसके पास यह राशि नहीं होगी वह चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएगा। हालांकि अब डीयू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है।

छात्र संगठनों ने अपनी-अपनी जीत बताया

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) ने कहा कि हमारी कार्यकर्ता अंजलि और अभिषेक की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रत्याशियों से एक लाख रुपये का बॉन्ड जमा कराने की व्यवस्था को रद्द करने का आदेश दिया है। वहीं, एबीवीपी के दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि यह जीत सिर्फ एबीवीपी की नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर छात्र की जीत है। हम लगातार यह मुद्दा उठा रहे थे। वहीं, डीयू में छात्र संघ चुनाव कराने वाले मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा ने कहा कि हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। सोमवार को चुनाव समिति की एक बैठक होने वाली है। उसमें हम इस बारे में और बातें होंगी।