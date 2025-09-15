dusu elections battle of haryana vs rajasthan know about equations forming डूसू चुनाव में हरियाणा बनाम राजस्थान की लड़ाई, क्या बन रहे समीकरण?, Ncr Hindi News - Hindustan
DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू चुनाव) के मैदान में उतरे सभी छात्र संगठनों ने जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मौजूदा सूरते हाल पर नजर डालें तो छात्र संघ चुनाव की लड़ाई भी हरियाणा बनाम राजस्थान बनती नजर आ रही है।

Krishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 04:16 PM
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (DUSU Election) के मैदान में उतरे सभी छात्र संगठनों ने जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय पैनल के विभिन्न पदों के लिए 82 छात्रों ने पर्चे दाखिल किए। इनमें से 74 नामांकन वैध पाए गए हैं। मौजूदा सूरते हाल पर नजर डालें तो मुख्य मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच होने का अनुमान है। छात्र संघ चुनाव की लड़ाई भी हरियाणा बनाम राजस्थान बनती नजर आ रही है।

हरियाणा बनाम राजस्थान की लड़ाई

छात्र संघ चुनाव की यह लड़ाई हरियाणा बनाम राजस्थान की बन गई है। एक तरफ एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान का परिवार हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहता है तो दूसरी ओर एनएसयूआई की अध्यक्ष पद की कंडिडेट 23 साल की जोसलीन नंदिता चौधरी राजस्थान के जोधपुर जिले के पल गांव से हैं।

आर्यन का बैकग्राउंड

आर्यन के पिताजी सिकंदर मान बड़े कारोबारी हैं और सत्रह खाप के प्रधान शीचंद मान के बेटे हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी इस परिवार की अच्छी खासी दोस्ती है। आर्यन के चाचा अशोक मान के रिश्ते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से भी काफी अच्छे हैं।

हर कॉलेज में मेंटल हेल्थ काउंसलर हो

आर्यन ने हंसराज कॉलेज से स्नातक किया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में एमए कर रहे हैं। आर्यन हर कॉलेज में मेंटल हेल्थ काउंसलर की नियुक्ति के पक्ष में हैं ताकि विश्वविद्यालय के छात्रों को कैंपस में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान मिल सके।

आर्यन के सामने जोसलीन नंदिता चौधरी

लेकिन आर्यन की राह इतनी आसान नहीं है। पिछले चुनाव में अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाने वाली एनएसयूआई ने इस बार 17 साल बाद किसी महिला को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी को मैदान में उतारा है।

महिला उम्मीदवार पर दांव

जोसलीन नंदिता चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन में परास्नातक कर रही हैं। 2019 से एनएसयूआई की सक्रिय सदस्य जोसलीन लगातार महिला अधिकारों, विश्वविद्यालय सुरक्षा और छात्र प्रतिनिधित्व के लिए काम करती रही हैं। एनएसयूआई का कहना है कि जोसलीन नंदिता चौधरी का नामांकन महिला नेतृत्व को नई दिशा देगा।

17 साल पहले चुनी गई थीं महिला अध्यक्ष

एनएसयूआई ने जोसलीन नंदिता चौधरी को चुनाव में उतारने के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है। उसने कहा कि महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारने का प्रयोग 17 साल बाद डूसू में महिला अध्यक्ष बनने की संभावना को मजबूत करता है। जोसलीन नंदिता चौधरी किसान परिवार से आती हैं।

2.75 लाख छात्र डालेंगे वोट

बता दें कि पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर रहती हैं। राजनीतिक पार्टियों भी इन चुनावों पर बारीक नजर रखती हैं। अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक 24 छात्रों ने पर्चे दाखिल किए। तीन नामांकन खारिज कर दिए गए और 21 को मंजूरी दी गई। डूसू चुनाव में 2008 में महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। इस चुनाव में लगभग 2.75 लाख छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे।