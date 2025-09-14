dusu elections abvp nsui left alliance unveiled manifestoes know about promises डूसू चुनाव: ABVP, NSUI और वाम गठबंधन ने जारी किया घोषणा-पत्र, क्या-क्या वादे?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनावों में ताल ठोंक रहे एबीवीपी, एनएसयूआई और वाम समर्थित एसएफआई-आइसा गठबंधन ने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। घोषणापत्र में शिक्षा और छात्रों के कल्याण के वादे किए गए हैं।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 12:46 AM
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनावों में दो-दो हाथ करने जा रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और वाम समर्थित एसएफआई-आइसा गठबंधन ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। इन छात्र संगठनों ने शिक्षा, सुविधाएं और छात्र कल्याण को लेकर तमाम वादे किए हैं। बता दें कि डूसू चुनाव 18 सितंबर को होने हैं।

एबीवीपी के वादे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने 5,000 से अधिक छात्रों से सुझाव लेकर अपना घोषणापत्र तैयार किया है। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खेल और रोजगार जैसे मुद्दों को अहमियत दी गई है।

1- एबीवीपी ने स्टूडेंट को कम दाम पर मेट्रो पास और मुफ्त वाई-फाई देने का वादा किया है।

2- एबीवीपी ने स्वास्थ्य बीमा योजना और दिव्यांग छात्रों के लिए जरूरी कदम उठाने का भी वादा किया है।

एनएसयूआई के वादे

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने अपने घोषणापत्र में सभी के लिए एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती शिक्षा और छात्रों के अधिकारों पर जोर दिया है।

1- एनएसयूआई ने दिव्यांग छात्रों को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का वादा किया है। एनएसयूआई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज करने का मुद्दा भी उठाया है।

2- NSUI ने पूर्वोत्तर और भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता प्रणाली लगाने का वादा किया है। संगठन ने शिक्षा में ज्यादा सरकारी पैसा लगाने जैसे मुद्दों को भी उठाया है।

3- संगठन ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणापत्र भी जारी किया है। इसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है।

4- संगठन ने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए खास हेल्पलाइन, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें और मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जैसे वादे किए हैं। परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता का वादा भी किया गया है।

एसएफआई-आइसा गठबंधन के वादे

वाम गठबंधन SFI-AISA ने अपने वचन पत्र को एक सच्चा छात्र-केंद्रित घोषणा-पत्र बताया है।

1- एसएफआई-आइसा गठबंधन ने फीस बढ़ने का विरोध करने का वादा किया है।

2- सभी कॉलेजों में आंतरिक शिकायत समितियों के गठन और लैंगिक संवेदनशीलता सेल का चुनाव कराने की वकालत करने की बात कही है।

3- एसएफआई-आइसा गठबंधन ने छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश का भी वादा किया है।

4- एसएफआई-आइसा गठबंधन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी आलोचना की है। गठबंधन ने कहा है कि इसमें मूल्यवान शिक्षण घंटों को मुख्य विषयों के बजाय कौशल संवर्धन और वैल्यू एडेड कोर्सेज में लगाया जा रहा है।