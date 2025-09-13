DUSU elections 2025 NSUI manifesto released, promises from free WiFi to period leave for girls डूसू चुनाव : NSUI का घोषणापत्र जारी, फ्री WiFi से लेकर लड़कियों को पीरियड लीव तक का वादा, Ncr Hindi News - Hindustan
डूसू चुनाव के लिए एनएसयूआई ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। एनएसयूआई ने इस बार अपने घोषणापत्र में छात्रों से मुफ्त वाई-फाई का वादा किया है। इसके साथ ही लड़कियों के लिए पीरियड लीव शुरू कराने की भी घोषणा की गई है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 06:09 AM
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए एनएसयूआई ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि छात्रों से मुफ्त वाई-फाई का वादा किया गया है। इससे छात्र परिसर में कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही लड़कियों के लिए पीरियड लीव शुरू कराने की भी घोषणा की गई है।

सामान्य छात्रों के लिए घोषणापत्र जारी करने के साथ ही एनएसयूआई ने छात्राओं के लिए घोषणापत्र भी प्रस्तुत किया है। चौधरी ने कहा कि हम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनएसयूआई यह चुनाव छात्रों के मूल मुद्दों पर लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जहां विविधता, प्रेम और सभी के प्रति सम्मान हमारी प्राथमिकता में बनी रहेगी। संगठन ने अध्यक्ष पद पर जोस्लिन नंदिता चौधरी, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला, सचिव पद पर कबीर और संयुक्त सचिव पद पर लवकुश बधाना को उतारा है।

घोषणापत्र में छात्रों से किए गए वादे

● शुल्क वृद्धि वापसी

● राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध

● शिक्षा के व्यवसायीकरण व निजीकरण का विरोध

● नफरत की विचारधारा से मुक्त सुरक्षित और लोकतांत्रिक परिसर

● स्मार्ट क्लासरूम

● स्वच्छ शौचालय

● बेहतर छात्रावास

● पेपर लीक की रोकथाम

● कॉलेजों में आरक्षण

● छात्रवृत्ति

छात्राओं के लिए की गई घोषणाएं

● महिलाओं की सुरक्षा

● माहवारी के समय छुट्टी

● स्वास्थ्य जागरूकता

● उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता

● महिला सुरक्षा कर्मी की बढ़ोतरी

एबीवीपी आज जारी करेगी घोषणापत्र

वहीं, एबीवीपी अपने घोषणापत्र के लिए छात्रों के सुझावों का संकलन कर रहा है। संगठन द्वारा शनिवार को डूसू चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया जाएगा। प्रत्याशियों ने शुक्रवार दिन में दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में अभियान चलाया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन ने कहा कि यू-स्पेशल बस सेवा, किफायती मेट्रो पास, बुनियादी ढांचों का विकास और खेल सुविधाओं में वृद्धि आदि का छात्रों ने खुले हृदय से प्रशंसा की है।